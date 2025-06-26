26 июня 2025

Дружба с Беларусью стала еще крепче: со Свердловской областью подписано седьмое соглашение

Свердловская область участвует в Форуме регионов России и Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Документ подписали Людмила Бабушкина и Игорь Брилевич
Документ подписали Людмила Бабушкина и Игорь Брилевич Фото:

Спикер заксо Людмила Бабушкина подписала седьмое соглашение о сотрудничестве с регионами республики Беларусь. Новыми свердловскими партнерами стала Брестская область. Подписание документа с председателем Совета депутатов Игорем Брилевичем состоялось в рамках XII Форума регионов России и Беларуси, сообщает департамент информполитики парламента.

«Это седьмой документ о партнерстве, подписанный Законодательным собранием Свердловской области с Советами депутатов всех шести регионов республики Беларусь. Закрепили в соглашении намерение обмениваться опытом и планами законотворческой и депутатской деятельности. Договорились об обмене аналитическими и методическими материалами, наработками в области организационного и технического сопровождения законотворческой деятельности. Также будем содействовать тому, чтобы депутаты и комитеты парламентов устанавливали прямые контакты», — подчеркнула Бабушкина.

Соглашение подписано в рамках Форума регионов России и Беларуси
Соглашение подписано в рамках Форума регионов России и Беларуси
Фото:

Первое соглашение было подписано в 2019 году. Сегодня договоренности достигнуты с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским и Витебским областными Советами народных депутатов.

Республика Беларусь является давним свердловским партнером в области экономики, образования, науки, культуры. С 2023 по 2024 год Екатеринбург получил 49 современных троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш». На полях региона работают более 60% тракторов и 20% комбайнов белорусского производства. В промышленности — техника «БЕЛАЗ».

Форум Регионов России проходит с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде. Темой его в этом году стала «Молодежь Беларуси и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».

Беларусь уже шесть лет является партнером Свердловской области
Беларусь уже шесть лет является партнером Свердловской области
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Спикер заксо Людмила Бабушкина подписала седьмое соглашение о сотрудничестве с регионами республики Беларусь. Новыми свердловскими партнерами стала Брестская область. Подписание документа с председателем Совета депутатов Игорем Брилевичем состоялось в рамках XII Форума регионов России и Беларуси, сообщает департамент информполитики парламента. «Это седьмой документ о партнерстве, подписанный Законодательным собранием Свердловской области с Советами депутатов всех шести регионов республики Беларусь. Закрепили в соглашении намерение обмениваться опытом и планами законотворческой и депутатской деятельности. Договорились об обмене аналитическими и методическими материалами, наработками в области организационного и технического сопровождения законотворческой деятельности. Также будем содействовать тому, чтобы депутаты и комитеты парламентов устанавливали прямые контакты», — подчеркнула Бабушкина. Первое соглашение было подписано в 2019 году. Сегодня договоренности достигнуты с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским и Витебским областными Советами народных депутатов. Республика Беларусь является давним свердловским партнером в области экономики, образования, науки, культуры. С 2023 по 2024 год Екатеринбург получил 49 современных троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом «Белкоммунмаш». На полях региона работают более 60% тракторов и 20% комбайнов белорусского производства. В промышленности — техника «БЕЛАЗ». Форум Регионов России проходит с 25 по 27 июня в Нижнем Новгороде. Темой его в этом году стала «Молодежь Беларуси и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».
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