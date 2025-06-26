Депутат Вихарев рассказал, за кого будет голосовать на выборах губернатора

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев организовал дворовые праздники для жителей микрорайона Эльмаш. На этой неделе они прошли по двум адресам, в течение лета депутат проведет еще несколько таких мероприятий в разных районах города. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу, а сам Вихарев напомнил горожанам о сентябрьских выборах губернатора. Подробности URA.RU рассказали в его команде.
«Рад видеть, что у вас такой дружный двор, что вы так классно проводите лето. Ребята, отдыхайте, наслаждайтесь каникулами. Оставляйте гаджеты и выходите гулять, кататься на велосипедах, играть во дворе с друзьями. Читайте книги. Родителям желаю терпения, набираться сил перед новым учебным годом», — обратился к жителям Вихарев, руководитель фракции «Единой России» в гордуме.
Также он напомнил, что в сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора. Достойным кандидатом на пост он назвал врио губернатора Дениса Паслера, который уже показал реальные результаты работы. Он уроженец Североуральска, работал на заводе и возглавлял областное правительство, руководил Оренбургской областью. «Сходите на свой участок и сделайте правильный выбор», — дал напутствие Вихарев.
Праздники прошли во дворах на улицах Таганская, 54 и 56 Фрезеровщиков, 39. Работали аниматоры и ростовые куклы, проводились конкурсы и спортивные игры, за музыкальное сопровождение отвечал диджей. Для всех присутствующих были организованы бесплатные катания на пони, аквагрим и сладкая вата.
Во всем Вихареву помогают активисты его Волонтерского центра. В частности, они раздавали памятки о сентябрьских выборах. Сам депутат пообщался с жителями округа, собрал их обращения.
Помимо дворовых праздников он намерен продолжить организацию экскурсий по Свердловской области, кинопоказов, встреч с трудовыми коллективами и занятий для Клуба скандинавской ходьбы.
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