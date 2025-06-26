26 июня 2025

Депутат Вихарев рассказал, за кого будет голосовать на выборах губернатора

В Екатеринбурге проходят дворовые праздники с аниматорами
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Вихареву в организации праздников помогают волонтеры
Алексею Вихареву в организации праздников помогают волонтеры Фото:

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев организовал дворовые праздники для жителей микрорайона Эльмаш. На этой неделе они прошли по двум адресам, в течение лета депутат проведет еще несколько таких мероприятий в разных районах города. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу, а сам Вихарев напомнил горожанам о сентябрьских выборах губернатора. Подробности URA.RU рассказали в его команде.

«Рад видеть, что у вас такой дружный двор, что вы так классно проводите лето. Ребята, отдыхайте, наслаждайтесь каникулами. Оставляйте гаджеты и выходите гулять, кататься на велосипедах, играть во дворе с друзьями. Читайте книги. Родителям желаю терпения, набираться сил перед новым учебным годом», — обратился к жителям Вихарев, руководитель фракции «Единой России» в гордуме.

Также он напомнил, что в сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора. Достойным кандидатом на пост он назвал врио губернатора Дениса Паслера, который уже показал реальные результаты работы. Он уроженец Североуральска, работал на заводе и возглавлял областное правительство, руководил Оренбургской областью. «Сходите на свой участок и сделайте правильный выбор», — дал напутствие Вихарев.

Детей развлекали ростовые куклы
Детей развлекали ростовые куклы
Фото:

Праздники прошли во дворах на улицах Таганская, 54 и 56 Фрезеровщиков, 39. Работали аниматоры и ростовые куклы, проводились конкурсы и спортивные игры, за музыкальное сопровождение отвечал диджей. Для всех присутствующих были организованы бесплатные катания на пони, аквагрим и сладкая вата.

Во всем Вихареву помогают активисты его Волонтерского центра. В частности, они раздавали памятки о сентябрьских выборах. Сам депутат пообщался с жителями округа, собрал их обращения.

Помимо дворовых праздников он намерен продолжить организацию экскурсий по Свердловской области, кинопоказов, встреч с трудовыми коллективами и занятий для Клуба скандинавской ходьбы.

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Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев организовал дворовые праздники для жителей микрорайона Эльмаш. На этой неделе они прошли по двум адресам, в течение лета депутат проведет еще несколько таких мероприятий в разных районах города. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу, а сам Вихарев напомнил горожанам о сентябрьских выборах губернатора. Подробности URA.RU рассказали в его команде. «Рад видеть, что у вас такой дружный двор, что вы так классно проводите лето. Ребята, отдыхайте, наслаждайтесь каникулами. Оставляйте гаджеты и выходите гулять, кататься на велосипедах, играть во дворе с друзьями. Читайте книги. Родителям желаю терпения, набираться сил перед новым учебным годом», — обратился к жителям Вихарев, руководитель фракции «Единой России» в гордуме. Также он напомнил, что в сентябре в Свердловской области пройдут выборы губернатора. Достойным кандидатом на пост он назвал врио губернатора Дениса Паслера, который уже показал реальные результаты работы. Он уроженец Североуральска, работал на заводе и возглавлял областное правительство, руководил Оренбургской областью. «Сходите на свой участок и сделайте правильный выбор», — дал напутствие Вихарев. Праздники прошли во дворах на улицах Таганская, 54 и 56 Фрезеровщиков, 39. Работали аниматоры и ростовые куклы, проводились конкурсы и спортивные игры, за музыкальное сопровождение отвечал диджей. Для всех присутствующих были организованы бесплатные катания на пони, аквагрим и сладкая вата. Во всем Вихареву помогают активисты его Волонтерского центра. В частности, они раздавали памятки о сентябрьских выборах. Сам депутат пообщался с жителями округа, собрал их обращения. Помимо дворовых праздников он намерен продолжить организацию экскурсий по Свердловской области, кинопоказов, встреч с трудовыми коллективами и занятий для Клуба скандинавской ходьбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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