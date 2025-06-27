Стал известен реальный дефицит кадров в Свердловской области

Губернатор Паслер: в Свердловской области открыто 50 тысяч вакансий
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер увидел потенциал для развития экономики в ситуации с безработицей
Денис Паслер увидел потенциал для развития экономики в ситуации с безработицей Фото:

Предприятиям Свердловской области требуется около 50 тысяч сотрудников. При этом уровень безработицы остается низким, рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер на пресс-подходе на ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Низкая безработица — это хороший показатель того, что вовлеченность в экономику [региона] находится на хорошем уровне. С другой стороны, то, что у нас было 50 тысяч вакансий, говорит и о том, что есть потенциал для дальнейшего развития экономики в случае удовлетворения потребностей специалистов на всех предприятиях», — рассказал глава региона.

Министр труда РФ Антон Котяков отметил, что в России сохраняется высокий запрос на слесарей, токарей, специалистов в машиностроении и IT-шников. Он добавил, что большое количество людей нужно в обрабатывающей промышленности.

В марте этого года URA.RU сообщало, что предприятиям региона требуется около 60 тысяч сотрудников. Замгубернатора Алексей Шмыков рассказывал, что от дефицита кадров больше всего страдает промышленность.

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Предприятиям Свердловской области требуется около 50 тысяч сотрудников. При этом уровень безработицы остается низким, рассказал врио свердловского губернатора Денис Паслер на пресс-подходе на ярмарке трудоустройства в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Низкая безработица — это хороший показатель того, что вовлеченность в экономику [региона] находится на хорошем уровне. С другой стороны, то, что у нас было 50 тысяч вакансий, говорит и о том, что есть потенциал для дальнейшего развития экономики в случае удовлетворения потребностей специалистов на всех предприятиях», — рассказал глава региона. Министр труда РФ Антон Котяков отметил, что в России сохраняется высокий запрос на слесарей, токарей, специалистов в машиностроении и IT-шников. Он добавил, что большое количество людей нужно в обрабатывающей промышленности. В марте этого года URA.RU сообщало, что предприятиям региона требуется около 60 тысяч сотрудников. Замгубернатора Алексей Шмыков рассказывал, что от дефицита кадров больше всего страдает промышленность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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