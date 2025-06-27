Уральский полпред президента РФ Артем Жога впервые посетил Ельцин Центр, к которому у него особое отношение. Он открыл свой форум «Патриоты Урала», выступив на сцене с приветственным словом, передает корреспондент URA.RU.
«Мы задумывали форум „Патриоты Урала“ не как формальное мероприятие, а как живую, настоящую площадку для тех, кто помогает бойцам спецоперации. Здесь активисты, волонтеры, чиновники и общественники обмениваются опытом, знакомятся и создают новое», — выступил Жога. На площадке он будет работать целый день.
Подробно свою позицию по Ельцин Центру полпред объяснял в начале мая на встрече с главредами свердловских СМИ. Площадка хорошая, говорил он, но необходимо сделать ее более патриотичной. Что Жога намерен менять повестку площадки, исключая мероприятия, противоречащие, на его взгляд, государственной политике, URA.RU сообщило еще раньше.
Сегодня на форум приехали более 600 участников из 10 регионов России. В этот раз на сессиях будут подниматься три темы: психологическая и психотерапевтическая помощь ветеранам спецоперации и их близким, военная журналистика и патриотическое воспитание молодежи.
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