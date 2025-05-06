06 мая 2025

«Использовался врагами страны»: полпред Жога впервые высказался о Ельцин Центре

Полпред Жога предложил сделать повестку в Ельцин Центре более патриотичной
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , памятник ельцину, ельцин центр
Артем Жога намерен подкорректировать повестку ЕЦ на более патриотическую Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога назвал Ельцин Центр хорошей площадкой, но предложил скорректировать там повестку. Она должна стать более патриотичной, таким мнением он поделился на встрече с редакторами ведущих изданий в Екатеринбурге. Побывал на ней и корреспондент URA.RU.

«Хорошая площадка. Да, в свое время, может быть, она была либерально настроена, туда приезжали либерально настроенные люди или она использовалась, так сказать, врагами нашей страны. Сейчас, когда страна вся объединилась в одном порыве, консолидировалась в плане достижения победы, то эту площадку можно сделать более патриотичной. Там в принципе к ним вопросов-то нет, к Ельцин Центру. Там есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить, конечно», — заявил полпред.

Уже в июне он намерен провести в Ельцин Центре третий форум «Патриоты Урала» (первые два проходили в Верхней Пышме и Миассе). Там соберутся волонтерские организации и просто неравнодушные граждане, которые расскажут о своих проблемах и покажут достижения. Жога и впредь намерен привлекать патриотически настроенных людей, которые бы участвовали в мероприятиях ЕЦ.

«Сам я в нем еще ни разу не был. Просто чтобы не было провокаций и инсинуаций, я туда и не ездил. Хотя мимо проезжаю постоянно и регулярно его вижу. Я взял паузу, чтобы осмыслить и понять свои дальнейшие действия. И вот теперь я понимаю, в каком ключе мне нужно работать. Зайти, шашкой махнуть — ну, много ума не надо. Нужно тактично, хорошо, аккуратно [действовать]», — сказал Жога.

Ранее сообщалось, что Жога решил кардинально поменять работу Ельцин Центра и исключить из его программы мероприятия, противоречащие, на его взгляд, проводимой государством политике. Источники агентства сообщили, что полпред якобы уже сейчас «поправляет» повестку ЕЦ. В самом учреждении это назвали домыслами.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога назвал Ельцин Центр хорошей площадкой, но предложил скорректировать там повестку. Она должна стать более патриотичной, таким мнением он поделился на встрече с редакторами ведущих изданий в Екатеринбурге. Побывал на ней и корреспондент URA.RU. «Хорошая площадка. Да, в свое время, может быть, она была либерально настроена, туда приезжали либерально настроенные люди или она использовалась, так сказать, врагами нашей страны. Сейчас, когда страна вся объединилась в одном порыве, консолидировалась в плане достижения победы, то эту площадку можно сделать более патриотичной. Там в принципе к ним вопросов-то нет, к Ельцин Центру. Там есть вопросы к приглашению тех или иных людей, которые имеют антироссийскую направленность. Это надо исключить, конечно», — заявил полпред. Уже в июне он намерен провести в Ельцин Центре третий форум «Патриоты Урала» (первые два проходили в Верхней Пышме и Миассе). Там соберутся волонтерские организации и просто неравнодушные граждане, которые расскажут о своих проблемах и покажут достижения. Жога и впредь намерен привлекать патриотически настроенных людей, которые бы участвовали в мероприятиях ЕЦ. «Сам я в нем еще ни разу не был. Просто чтобы не было провокаций и инсинуаций, я туда и не ездил. Хотя мимо проезжаю постоянно и регулярно его вижу. Я взял паузу, чтобы осмыслить и понять свои дальнейшие действия. И вот теперь я понимаю, в каком ключе мне нужно работать. Зайти, шашкой махнуть — ну, много ума не надо. Нужно тактично, хорошо, аккуратно [действовать]», — сказал Жога. Ранее сообщалось, что Жога решил кардинально поменять работу Ельцин Центра и исключить из его программы мероприятия, противоречащие, на его взгляд, проводимой государством политике. Источники агентства сообщили, что полпред якобы уже сейчас «поправляет» повестку ЕЦ. В самом учреждении это назвали домыслами.
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