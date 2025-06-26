Вахтовик из ЯНАО поделился эффективным народным средством от комаров

Вахтовик из Нового Уренгоя (ЯНАО) поделился эффективным средством от комаров и мошек, которым его коллеги и он сам привыкли спасаться на месторождениях летом. В качестве основного компонента используется эфирное масло гвоздики. Также пригодится детский крем.
«Дешевле в пять раз, а работает в 10 раз лучше!» — говорит вахтовик Игорь, который трудится бригадиром «Сибнефти» в Новом Уренгое. Совет рабочего цитирует telegram-канал «Вахта-инфо».
По словам бригадира, эффективное средство от комаров состоит всего из трех компонентов: тюбика детского крема, 10-ти капель эфирного масла гвоздики и щепотки соды (снижает зуд).
Гвоздичный аромат давно известен тем, что способствует обеззараживанию воздуха, а также отпугивает насекомых — мух, муравьев, мошек и комаров. Но если нет эфирного масла гвоздики, можно использовать и другие масла в качестве основных компонентов средства от гнуса. Перед их использованием рекомендуется убедиться в отсутствии аллергии на них.
- Так, можно добавить в смесь несколько капель лавандового масла или масло чайного дерева, которое не только помогает избавиться от насекомых, но и предотвращает болезненные ощущения от укусов.
- Также известно, что комары не переносят насыщенные, свежие ароматы масел эвкалипта и цитрусовых (лимона, апельсина и лайма).
- К эфирным маслам, которые отпугивают комаров, относятся масла герани, розмарина, мяты, камфоры, различные масла хвойных.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Салехарда выехал на природу и столкнулся с полчищем мошек. По его словам, за ночь насекомые усеяли весь стол. Их количество настолько огромное, что можно зачерпывать ложкой.
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