В большом семействе Челябинского зоопарка — новое пополнение. У пары рыжих кенгуру родился малыш — сообщили в пресс-службе МБУК.
«Мы уже давно заметили, что в сумке самочки Моники что-то шевелится. Но показываться на белый свет кенгуренок не торопился. И вот наконец-то этот момент настал», — рассказали в зоопарке.
Пол новорожденного пока определить невозможно. Но кроха регулярно выбирается из сумки и открывает для себя мир. Желающим увидеть малыша, в зоопарке сообщают: наиболее активны кенгуру в часы открытия зоопарка и после обеда. В плохую погоду «прыгуны» прячутся во внутренних помещениях.
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