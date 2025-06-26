26 июня 2025

В челябинском зоопарке родился кенгуренок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кенгуренок периодически выходит знакомиться с окружающим миром
Кенгуренок периодически выходит знакомиться с окружающим миром Фото:

В большом семействе Челябинского зоопарка — новое пополнение. У пары рыжих кенгуру родился малыш — сообщили в пресс-службе МБУК.

«Мы уже давно заметили, что в сумке самочки Моники что-то шевелится. Но показываться на белый свет кенгуренок не торопился. И вот наконец-то этот момент настал», — рассказали в зоопарке.

Пол новорожденного пока определить невозможно. Но кроха регулярно выбирается из сумки и открывает для себя мир. Желающим увидеть малыша, в зоопарке сообщают: наиболее активны кенгуру в часы открытия зоопарка и после обеда. В плохую погоду «прыгуны» прячутся во внутренних помещениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В большом семействе Челябинского зоопарка — новое пополнение. У пары рыжих кенгуру родился малыш — сообщили в пресс-службе МБУК. «Мы уже давно заметили, что в сумке самочки Моники что-то шевелится. Но показываться на белый свет кенгуренок не торопился. И вот наконец-то этот момент настал», — рассказали в зоопарке. Пол новорожденного пока определить невозможно. Но кроха регулярно выбирается из сумки и открывает для себя мир. Желающим увидеть малыша, в зоопарке сообщают: наиболее активны кенгуру в часы открытия зоопарка и после обеда. В плохую погоду «прыгуны» прячутся во внутренних помещениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...