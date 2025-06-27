Подруга Киркорова рассекретила гонорары Леры Кудрявцевой

Подруга Филиппа Киркорова ди-джей Катя Гусева рассекретила гонорары телеведущей Леры Кудрявцевой. Оказалось, жена хоккеиста Игоря Макарова считается самой высокооплачиваемой ведущей страны. О том, сколько получает Лера на корпоративах, читайте в материале URA.RU.
«Лера является самой востребованной ведущей страны среди женщин, — сообщила Катя. — У нее и самый высокий гонорар среди девушек-ведущих. Я думаю, что она получает от 20 до 30 тысяч долларов за выход (от 2 до 3 миллионов рублей — авт.)».
По словам Кати, Лера востребована на корпоративах и мероприятиях разного уровня. Поэтому недостатка с работой у нее нет. Заказчики Кудрявцеву любят: говорят, что работу выполняет качественно и чрезмерных запросов и требований не предъявляет.
Напомним, Лера Кудрявцева на сегодняшний день работает в проектах «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Песня года». Помимо этого, Лера Кудрявцева является одной из ведущих «Новой волны» и премии телеканала «Муз-ТВ». Также телеведущая входит в состав жюри шоу «Суперстар!», где вместе со Стасом Пьехой и Сергеем Соседовым оценивает выступления звезд 80-х и 90-х.
Помимо ведения, Кудрявцева в последнее время стала зарабатывать и на пении. Недавно вместе с Катей Гордон они организовали группу, с которой уже начали выступать по городам и весям. На днях артистки выступили в Санкт-Петербурге: на их выступлении был полный аншлаг.
Впрочем, по словам Кати Гусевой, она не отстает от Леры по востребованности в работе. Катя Гусева стала ведущей церемонии вручения премии «Мама года», где награждали звездных родительниц за материнство. Перед выходом на сцену близкая подруга Филиппа Киркорова была максимально собрана и активно изучала сценарий.
«Я всегда готова на 200 процентов, — заявила Катя. — Заказчики знают: я не подвожу никогда. На площадку всегда подхожу подготовленной».
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