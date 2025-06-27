В топ самых дорогих коттеджей вошли частные дома в Сосновском районе и в Челябинске. На первом месте — большой двухэтажный коттедж в селе Кременкуль на берегу одноименного озера. Он продается за 168 000 000 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«Коттедж расположен в десяти километрах от города в Сосновском районе в микрорайоне Белые росы на улице Грибной. Частный дом площадью 374 квадратных метров находится на участке 30 соток. Там пять комнат. Помимо прочего есть баня, сауна, проведены все необходимые коммуникации», — сообщается на сайте «Avito».
Коттедж расположен в окружении смешанного леса и озера, у дома есть прямой выход к воде. В самом поселке есть детские площадки, футбольное поле и собственный закрытый благоустроенный пляж со слипом для спуска и подъема катеров и яхт на воду.
Коттедж расположен в окружении смешанного леса и озера, у дома есть прямой выход к воде
сайт «Авито»
На втором месте в рейтинге самых дорогих домов — двухэтажный коттедж в Малиновке в поселке «Лесной остров» на улице Лесопарковой. За 159 000 000 рублей покупателю предлагается дом общей площадью 480 квадратов в клaссичеcкoм стилe, paспoложeнный на зeмельнoм учaсткe в 50 cотoк.
За 159 000 000 рублей покупателю предлагается дом общей площадью 480 квадратов в клaссичеcкoм стилe, paспoложeнный на зeмельнoм учaсткe в 50 cотoк
сайт «Авито»
Также там есть прогулочная зона (гектар земли дополнительно). Выполнена планировка и отсыпка участка, ландшафтный дизайн. Дом окружен лесом, там нет соседей. На территории расположен банный комплекс площадью 100 квадратных метров с чаном и бильярдным залом, беседка с камином и зоной для барбекю, гараж и различные хозяйственные постройки.
Третью строчку рейтинга занимает коттедж стоимостью 94 999 000 в поселке Западный, который теперь входит в челябинский городской округ. Дом находится на Парижском бульваре в коттеджном поселке Холмс. Площадь дома — 360 квадратных метров, участка — 15,9 соток. В доме четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт. Проведены все необходимые коммуникации, также есть баня и сауна.
Дом за 95 000 000 рублей находится в поселке «Западный» на Парижском бульваре в коттеджном поселке Холмс
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В топ самых дорогих коттеджей вошли частные дома в Сосновском районе и в Челябинске. На первом месте — большой двухэтажный коттедж в селе Кременкуль на берегу одноименного озера. Он продается за 168 000 000 рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «Коттедж расположен в десяти километрах от города в Сосновском районе в микрорайоне Белые росы на улице Грибной. Частный дом площадью 374 квадратных метров находится на участке 30 соток. Там пять комнат. Помимо прочего есть баня, сауна, проведены все необходимые коммуникации», — сообщается на сайте «Avito». Коттедж расположен в окружении смешанного леса и озера, у дома есть прямой выход к воде. В самом поселке есть детские площадки, футбольное поле и собственный закрытый благоустроенный пляж со слипом для спуска и подъема катеров и яхт на воду. На втором месте в рейтинге самых дорогих домов — двухэтажный коттедж в Малиновке в поселке «Лесной остров» на улице Лесопарковой. За 159 000 000 рублей покупателю предлагается дом общей площадью 480 квадратов в клaссичеcкoм стилe, paспoложeнный на зeмельнoм учaсткe в 50 cотoк. Также там есть прогулочная зона (гектар земли дополнительно). Выполнена планировка и отсыпка участка, ландшафтный дизайн. Дом окружен лесом, там нет соседей. На территории расположен банный комплекс площадью 100 квадратных метров с чаном и бильярдным залом, беседка с камином и зоной для барбекю, гараж и различные хозяйственные постройки. Третью строчку рейтинга занимает коттедж стоимостью 94 999 000 в поселке Западный, который теперь входит в челябинский городской округ. Дом находится на Парижском бульваре в коттеджном поселке Холмс. Площадь дома — 360 квадратных метров, участка — 15,9 соток. В доме четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт. Проведены все необходимые коммуникации, также есть баня и сауна.