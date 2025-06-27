Самый дорогой коттедж под Челябинском у озера продается за 168 млн рублей

Коттедж на берегу озера Кременкуль со спуском к воде продают за 168 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В топ самых дорогих коттеджей вошли частные дома в Сосновском районе и в Челябинске. На первом месте — большой двухэтажный коттедж в селе Кременкуль на берегу одноименного озера. Он продается за 168 000 000 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Коттедж расположен в десяти километрах от города в Сосновском районе в микрорайоне Белые росы на улице Грибной. Частный дом площадью 374 квадратных метров находится на участке 30 соток. Там пять комнат. Помимо прочего есть баня, сауна, проведены все необходимые коммуникации», — сообщается на сайте «Avito».

Коттедж расположен в окружении смешанного леса и озера, у дома есть прямой выход к воде. В самом поселке есть детские площадки, футбольное поле и собственный закрытый благоустроенный пляж со слипом для спуска и подъема катеров и яхт на воду.

Коттедж расположен в окружении смешанного леса и озера, у дома есть прямой выход к воде сайт «Авито»

На втором месте в рейтинге самых дорогих домов — двухэтажный коттедж в Малиновке в поселке «Лесной остров» на улице Лесопарковой. За 159 000 000 рублей покупателю предлагается дом общей площадью 480 квадратов в клaссичеcкoм стилe, paспoложeнный на зeмельнoм учaсткe в 50 cотoк.

За 159 000 000 рублей покупателю предлагается дом общей площадью 480 квадратов в клaссичеcкoм стилe, paспoложeнный на зeмельнoм учaсткe в 50 cотoк сайт «Авито»

Также там есть прогулочная зона (гектар земли дополнительно). Выполнена планировка и отсыпка участка, ландшафтный дизайн. Дом окружен лесом, там нет соседей. На территории расположен банный комплекс площадью 100 квадратных метров с чаном и бильярдным залом, беседка с камином и зоной для барбекю, гараж и различные хозяйственные постройки.

Третью строчку рейтинга занимает коттедж стоимостью 94 999 000 в поселке Западный, который теперь входит в челябинский городской округ. Дом находится на Парижском бульваре в коттеджном поселке Холмс. Площадь дома — 360 квадратных метров, участка — 15,9 соток. В доме четыре комнаты, сделан дизайнерский ремонт. Проведены все необходимые коммуникации, также есть баня и сауна.

Дом за 95 000 000 рублей находится в поселке «Западный» на Парижском бульваре в коттеджном поселке Холмс сайт «Авито»