В пермском минприроды рассказали, за сбор каких грибов придется платить штраф

В Пермском крае сбор некоторых съедобных грибов может привести к административной ответственности и штрафам. Под запрет попали виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации и Пермского края, рассказали в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
«В Пермском крае административная ответственность предусмотрена за сбор четырех видов грибов. К ним относятся: саркосома шаровидная, млечник полукроваво-красный, спарассис курчавый, подмолочник», — пишет Properm со ссылкой на минприроды.
В ведомстве пояснили, что саркосома шаровидная — неядовитый гриб, который считается несъедобным, но иногда употребляется в пищу после термической обработки. Млечник полукроваво-красный является родственником рыжика, но находили его в Прикамье только один раз в Суксунском округе. Спарассис курчавый или грибная капуста растет на корнях хвойных деревьев, используется в пище и народной медицине. Подмолочник или молочай относится к малоценным съедобным грибам, но его также употребляют в сыром виде.
За собор этих грибов физическим лицам могут выписать штраф от 2 до 5 тысяч рублей и конфисковать все грибы. Если их срывают на особо охраняемых природных территориях, то размер штрафа — 4 тысяч рублей. С юридических лиц могут взыскать до 300 тысяч рублей.
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