26 июня 2025

В Перми меняется руководство союза журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, Пермь, дом печати, памятник истории, дом журналистов, союз журналистов пермского края
Пасютин возглавлял СЖ с осени 2023 года Фото:

Глава пермского отделения союза журналистов Максим Пасютин решил сложить полномочия. Он написал заявление, сообщил источник URA.RU в политэлитах региона.

«Пасютин попросил сложить полномочия. Он переехал в Москву. И совмещать не может», — отметил он.

Прошение Пасютина рассмотрит региональная конференция, которая пройдет в августе. Сам Максим Пасютин отказался от комментариев.

Ранее URA.RU cообщало о том, что Максим Пасютин уволился с поста гендиректора «РБК-Пермь» и перешел на работу в медиахолдинг «ФорМедиа», где занял аналогичную должность. Он возглавлял краевое отделение СЖ с ноября 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава пермского отделения союза журналистов Максим Пасютин решил сложить полномочия. Он написал заявление, сообщил источник URA.RU в политэлитах региона. «Пасютин попросил сложить полномочия. Он переехал в Москву. И совмещать не может», — отметил он. Прошение Пасютина рассмотрит региональная конференция, которая пройдет в августе. Сам Максим Пасютин отказался от комментариев. Ранее URA.RU cообщало о том, что Максим Пасютин уволился с поста гендиректора «РБК-Пермь» и перешел на работу в медиахолдинг «ФорМедиа», где занял аналогичную должность. Он возглавлял краевое отделение СЖ с ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...