В Перми меняется руководство союза журналистов

Пасютин возглавлял СЖ с осени 2023 года
Глава пермского отделения союза журналистов Максим Пасютин решил сложить полномочия. Он написал заявление, сообщил источник URA.RU в политэлитах региона.
«Пасютин попросил сложить полномочия. Он переехал в Москву. И совмещать не может», — отметил он.
Прошение Пасютина рассмотрит региональная конференция, которая пройдет в августе. Сам Максим Пасютин отказался от комментариев.
Ранее URA.RU cообщало о том, что Максим Пасютин уволился с поста гендиректора «РБК-Пермь» и перешел на работу в медиахолдинг «ФорМедиа», где занял аналогичную должность. Он возглавлял краевое отделение СЖ с ноября 2023 года.
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