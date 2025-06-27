Свердловчанка созналась в убийстве дочери в военном городке. Фото, видео

27 июня 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Анастасия, предположительно, разозлилась на дочь из-за плача Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Камышлове мать убила собственную дочь В Камышловский райсуд Свердловской области доставили 20-летнюю Анастасию Яшенкову, обвиняемую в убийстве двухмесячной дочки. Здесь ей изберут меру пресечения, свою вину женщина признала, передает корреспондент URA.RU. Яшенкова шла с опущенной головой и не смотрела на представителей прессы. Ее защита пока от комментариев отказалась. Она закончила четвертый курс техникума по специальности повар-кондитер. Знакомые рассказали, что у Насти была средняя успеваемость. Последние полгода она проходила практику в Елани, сдала госэкзамены. «Она закрытая и тихая. Не сказать, что друзей много было среди студентов. Нервозной ее тоже не назову. Когда она забеременела, то не бросила учебу, сказала куратору, что обязательно закончит. Для меня это показатель. Даже когда она попала в больницу, лежала на сохранении», — отметила собеседница агентства. Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Идя в зал судя, мать не глядела на журналистов Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышловский райсуд Свердловской области доставили 20-летнюю Анастасию Яшенкову, обвиняемую в убийстве двухмесячной дочки. Здесь ей изберут меру пресечения, свою вину женщина признала, передает корреспондент URA.RU. Яшенкова шла с опущенной головой и не смотрела на представителей прессы. Ее защита пока от комментариев отказалась. Она закончила четвертый курс техникума по специальности повар-кондитер. Знакомые рассказали, что у Насти была средняя успеваемость. Последние полгода она проходила практику в Елани, сдала госэкзамены. «Она закрытая и тихая. Не сказать, что друзей много было среди студентов. Нервозной ее тоже не назову. Когда она забеременела, то не бросила учебу, сказала куратору, что обязательно закончит. Для меня это показатель. Даже когда она попала в больницу, лежала на сохранении», — отметила собеседница агентства. Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.