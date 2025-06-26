26 июня 2025

Суд в Челябинске отправил в колонию на восемь лет московских менеджеров по делу о вымогательстве

Суд в Челябинске отправил в колонию московских менеджеров по делу о взятке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Казакова и Мельникова задержали в 2022 году по обвинению в вымогательстве взятки у Долматова
Казакова и Мельникова задержали в 2022 году по обвинению в вымогательстве взятки у Долматова Фото:

Центральный районный суд Челябинска отправил в колонию на восемь с половиной лет экс-сотрудников ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Евгения Мельникова и Александра Казакова, сообщает корреспондент URA.RU. Их обвинили в вымогательстве взятки у местного бизнесмена Александра Долматова

«Назначить наказание каждому на срок восемь с половиной лет. Со штрафом в пятикратном размере взятки — 13 миллионов 575 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Мельников и Казаков ранее назвали обвинения голословными, а дело сфабрикованным. Инициатором всех этих манипуляций со взяткой является Долматов, заявили они. После ареста Мельникова и Казакова у компании Долматова, которая была на грани банкротства, произошел всплеск.

Казакова и Мельникова задержали в 2022 году по обвинению в вымогательстве взятки у Долматова. Фирма последнего занимается поставками аэронавигационного оборудования. Предполагалось, что они ввели бизнесмена в заблуждение и убедили, что помогут заключить контракты. За это Долматов отдал им 75% доли в компании. После этого Казаков стал требовать от Долматова взятку в размере 1,5 миллионов рублей за возврат этой доли.

Казаков и Мельников отрицают все обвинения. Фирма Долматова была убыточная. А взяткой называется обычная коммерческая сделка, при которой Казаков получил долю.

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Центральный районный суд Челябинска отправил в колонию на восемь с половиной лет экс-сотрудников ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» Евгения Мельникова и Александра Казакова, сообщает корреспондент URA.RU. Их обвинили в вымогательстве взятки у местного бизнесмена Александра Долматова «Назначить наказание каждому на срок восемь с половиной лет. Со штрафом в пятикратном размере взятки — 13 миллионов 575 тысяч рублей», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Мельников и Казаков ранее назвали обвинения голословными, а дело сфабрикованным. Инициатором всех этих манипуляций со взяткой является Долматов, заявили они. После ареста Мельникова и Казакова у компании Долматова, которая была на грани банкротства, произошел всплеск. Казакова и Мельникова задержали в 2022 году по обвинению в вымогательстве взятки у Долматова. Фирма последнего занимается поставками аэронавигационного оборудования. Предполагалось, что они ввели бизнесмена в заблуждение и убедили, что помогут заключить контракты. За это Долматов отдал им 75% доли в компании. После этого Казаков стал требовать от Долматова взятку в размере 1,5 миллионов рублей за возврат этой доли. Казаков и Мельников отрицают все обвинения. Фирма Долматова была убыточная. А взяткой называется обычная коммерческая сделка, при которой Казаков получил долю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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