Камышловский райсуд Свердловской области отправил под стражу 20-летнюю Анастасию Яшенкову, обвиненную в убийстве двухмесячной дочки в Еланском военном городке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Под стражей она будет до 24 августа. Свою вину женщина признала.
Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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