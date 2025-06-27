Арестована молодая мать за убийство дочери в свердловском военном городке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яшенкова пробудет под стражей до 24 августа
Яшенкова пробудет под стражей до 24 августа Фото:

Камышловский райсуд Свердловской области отправил под стражу 20-летнюю Анастасию Яшенкову, обвиненную в убийстве двухмесячной дочки в Еланском военном городке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Под стражей она будет до 24 августа. Свою вину женщина признала.

Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

Яшенкова признала свою вину
Яшенкова признала свою вину
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Камышловский райсуд Свердловской области отправил под стражу 20-летнюю Анастасию Яшенкову, обвиненную в убийстве двухмесячной дочки в Еланском военном городке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Под стражей она будет до 24 августа. Свою вину женщина признала. Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...