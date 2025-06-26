26 июня 2025

Челябинскую область накроют грозы, ливни и град

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области объявили штормовое предупреждение
В Челябинской области объявили штормовое предупреждение Фото:

В Челябинской области до конца суток 27 июня и в течение 28 июня ожидаются грозы, сильные ливни и крупный град. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на гидрометцентр.

«От Челябинского ЦГМС получен прогноз об опасных погодных явлениях. До конца суток 27 июня, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе.

Жителям области рекомендовали планировать выходные с учетом погодных условий. Ранее URA.RU сообщало, что летние дожди с грозами в Челябинске продлятся почти полмесяца вплоть до 10 июля.

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В Челябинской области до конца суток 27 июня и в течение 28 июня ожидаются грозы, сильные ливни и крупный град. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона со ссылкой на гидрометцентр. «От Челябинского ЦГМС получен прогноз об опасных погодных явлениях. До конца суток 27 июня, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе. Жителям области рекомендовали планировать выходные с учетом погодных условий. Ранее URA.RU сообщало, что летние дожди с грозами в Челябинске продлятся почти полмесяца вплоть до 10 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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