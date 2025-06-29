Крупнейшие ювелиры покажут свои украшения на выставке в Екатеринбурге

Крупнейшие производители ювелирных изделий и бижутерии Свердловской области покажут свои украшения на выставке-форуме «Тонкие грани». Она пройдет в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге с 14 по 17 июля. Его организуют Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и правительство региона.
«Это не просто про золото и камни. Это — про истории, стиль, тренды, искусство и бизнес, собранные в одном месте. Форум ювелирных брендов Свердловской области — масштабное событие, которое объединит дизайнеров, байеров, экспертов, медиа и всех, кому интересна современная ювелирка с характером», — говорится на сайте мероприятия.
В первый день на форуме выступят известные представители отрасли: основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских, художник-ювелир Алексей Попов и основатель ювелирного дома MOISEIKIN Виктор Моисейкин. Они обсудят, как ювелирное искусство соединяет культуру, бизнес и территориальное развитие. О том, как построить имидж с нуля расскажут основатели и представители брендов Votagi, Prosto Jewelry, Znak Luny, Yocreators и My Future Jewelry.
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