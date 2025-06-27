Организатор «Ночи музыки» в Екатеринбурге раскрыл, с кем согласовывает артистов

Артистов «Ночи музыки» в Екатеринбурге проверяют правоохранители
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На музыкальном фестивале выступят тысячи артистов
На музыкальном фестивале выступят тысячи артистов Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Артистов масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге проверяют силовики. Именно они согласовывают состав исполнителей на площадках, рассказал директор ивента Евгений Горенбург, передает корреспондент URA.RU.

«Когда формируется основной состав, мы, конечно, его согласовываем с правоохранительными органами. Но, как ни странно, наша самоцензура на высоте. Никого не запрещают», — сказал Горенбург.

«Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург снова станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.

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Артистов масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге проверяют силовики. Именно они согласовывают состав исполнителей на площадках, рассказал директор ивента Евгений Горенбург, передает корреспондент URA.RU. «Когда формируется основной состав, мы, конечно, его согласовываем с правоохранительными органами. Но, как ни странно, наша самоцензура на высоте. Никого не запрещают», — сказал Горенбург. «Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург снова станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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