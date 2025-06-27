Организатор «Ночи музыки» в Екатеринбурге раскрыл, с кем согласовывает артистов

Артистов масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге проверяют силовики. Именно они согласовывают состав исполнителей на площадках, рассказал директор ивента Евгений Горенбург, передает корреспондент URA.RU.
«Когда формируется основной состав, мы, конечно, его согласовываем с правоохранительными органами. Но, как ни странно, наша самоцензура на высоте. Никого не запрещают», — сказал Горенбург.
«Ночь музыки» пройдет 27 июня в столице Урала в 11-й раз. Екатеринбург снова станет концертной площадкой для более 3000 исполнителей разных жанров и стилей. Подробнее о предстоящем событии — в сюжете URA.RU.
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