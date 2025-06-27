Иранский ученый-ядерщик Солеймани погиб в результате атак Израиля

Ученый-атомщик из Ирана Солейман Солеймани погиб во время атаки Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
«По информации научно-технологического университета, выпускник инженерно-химической кафедры этого университета и ученый-ядерщик нашей страны Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля», — говорится в материале агентства. Также поступает сообщение, что погибло, по меньшей мере, девять физиков ядерщиков в результате агрессии Израиля против Ирана с 13 по 24 июня.
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атаковал военные цели в Израиле. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая завод Фордо. Трамп заявил, что цели ударов — уничтожение иранских мощностей. 24 июня объявили о прекращении огня, при этом США утверждали, что ядерная программа Ирана уничтожена, тогда как иранский МИД говорил о серьезных повреждениях установок.
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