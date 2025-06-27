«Аэрофлот» продает билеты в Иран с 4 июля

С 4 июля авиакомпания «Аэрофлот» начинает регулярные рейсы из Москвы в Тегеран. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
Как следует из информации на сайте, полеты будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Продажа билетов уже открыта. На первый рейс, запланированный на 4 июля, минимальная стоимость билета составляет 89 тысяч рублей. На следующий рейс, который состоится 7 июля, цены начинаются от 22 тысяч рублей. Обратные рейсы из Тегерана назначены на 5 и 8 июля, их стоимость стартует от 15 тысяч рублей.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака из-за обострения военного конфликта между Израилем и Ираном. Ограничение действовало до 26 июня и было продлено до 4 июля. После анализа ситуации Росавиация отменила запрет на полеты над этими странами.
Вооруженное противостояние между Израилем и Ираном началось 13 июня. Израиль, обвинив Иран в реализации тайной военной программы, атаковал ядерные объекты и военные базы. В ответ Иран нанес удары по израильским и американским объектам. В конфликте также участвовали США, которые 22 июня нанесли удар по иранским ядерным объектам. После серии ударов стороны объявили о перемирии.
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