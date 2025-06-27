20-летняя Анастасия Яшенкова из Елани (Камышлов) не помнит, как выронила из рук двухмесячную дочку, которая после этого скончалась. Ее позицию URA.RU рассказала адвокат Светлана Казанцева.
«Скажу вам так, Анастасия Анатольевна в шоке от случившегося. Она понимает, что ребенка нет, но не понимает, как это произошло. Девочка действительно в шоке. Беременность проходила с определенными осложнениями в самом конце. Не просто так ведь она попала после рождения ребенка в другую больницу. Потом его выписывают, отдают родным, а мама остается в больнице. Считаю, что выводы делать рано, дождемся установления всех обстоятельств. [Анастасия] помнит только то, как у нее разжались руки. почему она допустила, что ребенок упал из рук, она сама не знает», — высказалась защитник.
Суд отправил ее под стражу до 24 августа. Анастасия выглядела в суде потерянной. «Настаивали на заключении под стражу ввиду особой общественной опасности, совершенного преступления и тяжести предусмотренного наказания. После совершения преступления она скрылась с места преступления, но была оперативно задержана. Расследование продолжается, будут установлены все обстоятельства случившегося», — рассказал URA.RU следователь камышлоского СУ СК лейтенант Никита Игнатьев.
Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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