«Ехала на кладбище»: вскрылись подробности задержания свердловчанки, обвиненной в убийстве дочки

Свердловчанка убила грудничка и уехала на кладбище к могиле мамы
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Анастасия Яшенкова пробыла у могилы матери час (архивное фото)
Анастасия Яшенкова пробыла у могилы матери час (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Камышлове мать убила собственную дочь

Жительница Еланского военного городка 20-летняя Анастасия Яшенкова после гибели двухлетней дочери отправилась на кладбище к могиле матери. Подробности задержания молодой мамы URA.RU рассказал источник.

«У могилы матери она была час. Потом вернулась к автовокзалу в Пышминском районе, включила телефона и позвонила мужу. Сказала ему, что не хотела причинить смерть дочери. А он ей ответил, чтобы она оставалась там, что ее заберут полицейские. Она дождалась», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Свою вину она признала. Суд отправил ее в следственный изолятор до 24 августа. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Жительница Еланского военного городка 20-летняя Анастасия Яшенкова после гибели двухлетней дочери отправилась на кладбище к могиле матери. Подробности задержания молодой мамы URA.RU рассказал источник. «У могилы матери она была час. Потом вернулась к автовокзалу в Пышминском районе, включила телефона и позвонила мужу. Сказала ему, что не хотела причинить смерть дочери. А он ей ответил, чтобы она оставалась там, что ее заберут полицейские. Она дождалась», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Свою вину она признала. Суд отправил ее в следственный изолятор до 24 августа. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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