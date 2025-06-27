«Ехала на кладбище»: вскрылись подробности задержания свердловчанки, обвиненной в убийстве дочки

Жительница Еланского военного городка 20-летняя Анастасия Яшенкова после гибели двухлетней дочери отправилась на кладбище к могиле матери. Подробности задержания молодой мамы URA.RU рассказал источник.
«У могилы матери она была час. Потом вернулась к автовокзалу в Пышминском районе, включила телефона и позвонила мужу. Сказала ему, что не хотела причинить смерть дочери. А он ей ответил, чтобы она оставалась там, что ее заберут полицейские. Она дождалась», — сказал собеседник агентства.
Трагедия произошла 25 июня. По данным СКР, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику Данилу и попыталась скрыться. Свою вину она признала. Суд отправил ее в следственный изолятор до 24 августа. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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