26 июня 2025

Губернатор Махонин посадил деревья с пермскими стобалльниками по ЕГЭ. Видео

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Саженцы теперь будут расти возле амфитеатра
Саженцы теперь будут расти возле амфитеатра Фото:

Выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, высадили деревья вместе с губернатором Дмитрием Махониным. Это традиционная акция в рамках краевого бала выпускников Пермского края — 2025. 

«Также в высадке приняла участие министр образования Пермского края Раиса Кассина. Саженцы теперь будут расти возле амфитеатра», — передает корреспондент URA.RU с места событий. 

URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как в Перми 27 июня проходит краевой бал выпускников. В конце вечера гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.

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Выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, высадили деревья вместе с губернатором Дмитрием Махониным. Это традиционная акция в рамках краевого бала выпускников Пермского края — 2025.  «Также в высадке приняла участие министр образования Пермского края Раиса Кассина. Саженцы теперь будут расти возле амфитеатра», — передает корреспондент URA.RU с места событий.  URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как в Перми 27 июня проходит краевой бал выпускников. В конце вечера гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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