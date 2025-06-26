Саженцы теперь будут расти возле амфитеатра
Выпускники, получившие высокие баллы на ЕГЭ, высадили деревья вместе с губернатором Дмитрием Махониным. Это традиционная акция в рамках краевого бала выпускников Пермского края — 2025.
«Также в высадке приняла участие министр образования Пермского края Раиса Кассина. Саженцы теперь будут расти возле амфитеатра», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как в Перми 27 июня проходит краевой бал выпускников. В конце вечера гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!