Почему челябинцам советуют вкладывать деньги в курортную недвижимость

Челябинцы вкладывают деньги в апартаменты на трех озерах

30 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Апартаменты окупаются за восемь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы вкладывают деньги в апартаменты «Баден-Тургояк» на одноименном озере, «Уральские зори» на Еловом и в номера в «Солнечной долине», где сейчас также есть бассейны и река. Спрос на такую недвижимость круглогодичный, при этом цены достигают 300-400 тысяч рублей за квадрат. Срок окупаемости таких объектов — восемь лет, сообщил URA.RU руководитель департамента элитной недвижимость «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «Сейчас выгоднее инвестировать в апартаменты на курортах, чем в коммерческую и жилую недвижимость. Получается, что люди вкладывают деньги в недвижимость, которая сдается круглый год, это выгодно. Тем более на такие курорты постоянно приезжают отдыхающие, а сдаются апартаменты за немалую сумму», — сообщил Молчанов. Как подчеркнул специалист, подобная недвижимость пользуется высоким спросом. И прежде всего это «Солнечная долина». При том, что курорту уже 13 лет, он постоянно развивается, строятся новые отели. Сейчас там стало интересно отдыхать круглогодично. Зимой в горнолыжный сезон там много посетителей, а для привлечения турпотока летом на курорте сделаны два искусственных водоема с пляжами, расширена проточная река. Там много развлечений, таких как экскурсии на квадроциклах, на байках и на лошадях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы вкладывают деньги в апартаменты «Баден-Тургояк» на одноименном озере, «Уральские зори» на Еловом и в номера в «Солнечной долине», где сейчас также есть бассейны и река. Спрос на такую недвижимость круглогодичный, при этом цены достигают 300-400 тысяч рублей за квадрат. Срок окупаемости таких объектов — восемь лет, сообщил URA.RU руководитель департамента элитной недвижимость «DAN-недвижимость» Максим Молчанов. «Сейчас выгоднее инвестировать в апартаменты на курортах, чем в коммерческую и жилую недвижимость. Получается, что люди вкладывают деньги в недвижимость, которая сдается круглый год, это выгодно. Тем более на такие курорты постоянно приезжают отдыхающие, а сдаются апартаменты за немалую сумму», — сообщил Молчанов. Как подчеркнул специалист, подобная недвижимость пользуется высоким спросом. И прежде всего это «Солнечная долина». При том, что курорту уже 13 лет, он постоянно развивается, строятся новые отели. Сейчас там стало интересно отдыхать круглогодично. Зимой в горнолыжный сезон там много посетителей, а для привлечения турпотока летом на курорте сделаны два искусственных водоема с пляжами, расширена проточная река. Там много развлечений, таких как экскурсии на квадроциклах, на байках и на лошадях.