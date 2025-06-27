В городе Еманжелинске Челябинской области полицейские раскрыли мошенническую схему с оформлением завышенных по стоимости сделок купли-продажи домов и получения выплат. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Жительница Еманжелинского района подозревается в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Преступную схему обмана выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Подозреваемая вместе с сообщниками оформляла сделки по купле-продажи жилых домов и намеренно завышала их стоимость. Документы с ложной информацией предоставляла в министерство социальных отношений региона для получения социальных выплат на покупку утраченного или признанного непригодным жилья. Таким образом было украдено более миллиона рублей.
Проведено 11 обысков, изъяты документы на недвижимость, оргтехника, мобильные телефоны. Продолжается установление всех участников группировки для привлечения их к уголовной ответственности.
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