Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сделал селфи с пермскими выпускниками и пообщался с ними. Затем он с большой сцены на набережной Камы поздравил самых успешных школьников и пожелал им выбрать лучшую профессию для себя.
«Нашим выпускникам открыты двери ведущих вузов и колледжей Пермского края. Интерес к молодым специалистам проявляют крупнейшие предприятия региона, готовые предоставить благоприятные условия для профессионального развития и карьерного роста. Я благодарю педагогов и родителей за их поддержку на протяжении всех лет обучения. Не забывайте родные школы и по достижении зрелого возраста и обязательно навещайте своих учителей. Вперед, к новым достижениям во взрослой жизни!» — передает слова главы региона корреспондент URA.RU.
URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как в Перми 27 июня проходит краевой бал выпускников. В конце вечера гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.
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