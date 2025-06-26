26 июня 2025

Губернатор Махонин сделал селфи с пермскими выпускниками. Видео

Пермский губернатор Махонин с большой сцены поздравил выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Затем он с большой сцены на набережной Камы поздравил самых успешных школьников
Затем он с большой сцены на набережной Камы поздравил самых успешных школьников Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сделал селфи с пермскими выпускниками и пообщался с ними. Затем он с большой сцены на набережной Камы поздравил самых успешных школьников и пожелал им выбрать лучшую профессию для себя.

«Нашим выпускникам открыты двери ведущих вузов и колледжей Пермского края. Интерес к молодым специалистам проявляют крупнейшие предприятия региона, готовые предоставить благоприятные условия для профессионального развития и карьерного роста. Я благодарю педагогов и родителей за их поддержку на протяжении всех лет обучения. Не забывайте родные школы и по достижении зрелого возраста и обязательно навещайте своих учителей. Вперед, к новым достижениям во взрослой жизни!» — передает слова главы региона корреспондент URA.RU. 

URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как в Перми 27 июня проходит краевой бал выпускников. В конце вечера гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сделал селфи с пермскими выпускниками и пообщался с ними. Затем он с большой сцены на набережной Камы поздравил самых успешных школьников и пожелал им выбрать лучшую профессию для себя. «Нашим выпускникам открыты двери ведущих вузов и колледжей Пермского края. Интерес к молодым специалистам проявляют крупнейшие предприятия региона, готовые предоставить благоприятные условия для профессионального развития и карьерного роста. Я благодарю педагогов и родителей за их поддержку на протяжении всех лет обучения. Не забывайте родные школы и по достижении зрелого возраста и обязательно навещайте своих учителей. Вперед, к новым достижениям во взрослой жизни!» — передает слова главы региона корреспондент URA.RU.  URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как в Перми 27 июня проходит краевой бал выпускников. В конце вечера гостей ожидает масштабная развлекательная программа. Она включает в себя выступления пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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