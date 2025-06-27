Как Екатеринбург отметит День молодежи: программа мероприятий

День молодежи пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Основной площадкой чествования молодого поколения станет парк Маяковского. Что ждет гостей праздника — в программе URA.RU.
Всего будет работать четыре основных точки. На «Люби» проведут неформальную встречу с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, после пройдут танцевальные мастер-классы, фестиваль уличных игр и многое другое. На площадке «Гордись» участникам предложат сдать ГТО, посмотреть выставку изделий бойцов СВО, посетить мастер-классы и спеть в караоке.
На «Знай» устроят шествие активной молодежи и интерактивную выставку, проведут профориентационную квиз-игру, презентуют талисман трудовых отрядов. В «Приумножай» заработает площадка центра социально-психологической помощи, пройдут воркшоп, мульти-дебаты, а участники создадут арт-объект.
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