Пермская кавер-группа сейчас исполняет хит Анны Асти «Царица»
Гости краевого бала выпускников подпевают пермской кавер-группе «Кипиш Мод». Они исполняют хит Анны Асти «Царица», передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Выпускников очень много — пять тысяч человек. Они все подпевают. Следом выступит группа elcapitan», — говорит журналист.
В краевой столице 27 июня проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике принимают школьники и студенты учреждений СПО со всего региона. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия.
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