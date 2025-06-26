26 июня 2025

Хедлайнеры краевого бала выпускников выступают на пермской сцене. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская кавер-группа сейчас исполняет хит Анны Асти «Царица»
Пермская кавер-группа сейчас исполняет хит Анны Асти «Царица» Фото:

Гости краевого бала выпускников подпевают пермской кавер-группе «Кипиш Мод». Они исполняют хит Анны Асти «Царица», передает с места событий корреспондент URA.RU. 

«Выпускников очень много — пять тысяч человек. Они все подпевают. Следом выступит группа elcapitan», — говорит журналист. 

В краевой столице 27 июня проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике принимают школьники и студенты учреждений СПО со всего региона. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия. 

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Гости краевого бала выпускников подпевают пермской кавер-группе «Кипиш Мод». Они исполняют хит Анны Асти «Царица», передает с места событий корреспондент URA.RU.  «Выпускников очень много — пять тысяч человек. Они все подпевают. Следом выступит группа elcapitan», — говорит журналист.  В краевой столице 27 июня проходит традиционный краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Участие в празднике принимают школьники и студенты учреждений СПО со всего региона. URA.RU ведет прямую трансляцию мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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