Европарламент принял окончательное решение по закрытию границы РФ и Финляндии

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Европарламент отклонил просьбу об открытии границ Финляндии и России
Европарламент отклонил просьбу об открытии границ Финляндии и России Фото:
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Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя.

«Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — заявил Инкорвайя. Его слова передает финский телеканал Yle. В документе, который оказался в распоряжении журналистов, отмечается, что Финляндия имеет право ограничить работу отдельных пунктов на внешней границе с Россией в целях защиты национальной безопасности. В своем решении власти также сослались на конфликт между Россией и Украиной. 

Сама петиция от 10 октября 2024 года была размещена на сайте Европарламента. В ней содержалась просьба — вернуть возможность пересекать границу для финских семей с родственниками в России. В обращении подчеркивалось, что закрытие границы затруднило поездки законных резидентов Финляндии в РФ, а также негативно сказалось на жизни жителей восточных регионов страны и экономике приграничных территорий. При том сами финские таможенники еще в марте 2025 года отмечали, что границы между странами необходимо открыть. Они апеллировали к тому, что это помогло бы решить проблемы с экономикой страны. 

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Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией. Об этом сообщил глава отдела коммуникаций исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя. «Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос», — заявил Инкорвайя. Его слова передает финский телеканал Yle. В документе, который оказался в распоряжении журналистов, отмечается, что Финляндия имеет право ограничить работу отдельных пунктов на внешней границе с Россией в целях защиты национальной безопасности. В своем решении власти также сослались на конфликт между Россией и Украиной.  Сама петиция от 10 октября 2024 года была размещена на сайте Европарламента. В ней содержалась просьба — вернуть возможность пересекать границу для финских семей с родственниками в России. В обращении подчеркивалось, что закрытие границы затруднило поездки законных резидентов Финляндии в РФ, а также негативно сказалось на жизни жителей восточных регионов страны и экономике приграничных территорий. При том сами финские таможенники еще в марте 2025 года отмечали, что границы между странами необходимо открыть. Они апеллировали к тому, что это помогло бы решить проблемы с экономикой страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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