Появились подробности дела о розыске первого замглавы администрации Химок

Первый замглавы администрации Химок Минаев обвиняется в получении взяток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минаев получал деньги за содействие в заключении муниципальных контрактов
Минаев получал деньги за содействие в заключении муниципальных контрактов Фото:

Первый заместитель главы администрации городского округа Химки Николай Минаев обвиняется в получении взяток на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК по области.

По данным Следственного комитета, Минаев получал денежные средства за содействие в заключении муниципальных контрактов. В рамках расследования дела были установлены и другие участники коррупционной схемы. Двое предполагаемых соучастников Минаева уже задержаны и находятся под стражей.

Напомним, МВД России объявило Николая Минаева в федеральный розыск. Соответствующая информация размещена в официальной базе данных ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель главы администрации городского округа Химки Николай Минаев обвиняется в получении взяток на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК по области. По данным Следственного комитета, Минаев получал денежные средства за содействие в заключении муниципальных контрактов. В рамках расследования дела были установлены и другие участники коррупционной схемы. Двое предполагаемых соучастников Минаева уже задержаны и находятся под стражей. Напомним, МВД России объявило Николая Минаева в федеральный розыск. Соответствующая информация размещена в официальной базе данных ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...