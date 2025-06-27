Появились подробности дела о розыске первого замглавы администрации Химок

Первый заместитель главы администрации городского округа Химки Николай Минаев обвиняется в получении взяток на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СК по области.
По данным Следственного комитета, Минаев получал денежные средства за содействие в заключении муниципальных контрактов. В рамках расследования дела были установлены и другие участники коррупционной схемы. Двое предполагаемых соучастников Минаева уже задержаны и находятся под стражей.
Напомним, МВД России объявило Николая Минаева в федеральный розыск. Соответствующая информация размещена в официальной базе данных ведомства.
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