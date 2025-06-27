В Хабаровском крае утонула мать с сыном

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Подросток нырнул в воду и начал тонуть
Подросток нырнул в воду и начал тонуть Фото:

В Хабаровском крае за один день утонули трое детей и женщина. Об этом сообщили в СУ СК России по региону и в краевой прокуратуре.

«13-летний подросток нырнул в воду в запрещенном для купания месте и начал тонуть», — говорится в сообщении регионального СК. Инцидент произошел на реке Бикин. Женщина с детьми и подругой отдыхали на берегу. Мать мальчика бросилась на помощь, однако сильное течение не позволило ей спасти сына — оба утонули. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы и опрашиваются свидетели.

Второй трагический случай произошел в селе Селихино Комсомольского района. Здесь в водоеме утонули двое мальчиков 10 и 9 лет. Их тела обнаружили и извлекли из воды местные жители. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

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В Хабаровском крае за один день утонули трое детей и женщина. Об этом сообщили в СУ СК России по региону и в краевой прокуратуре. «13-летний подросток нырнул в воду в запрещенном для купания месте и начал тонуть», — говорится в сообщении регионального СК. Инцидент произошел на реке Бикин. Женщина с детьми и подругой отдыхали на берегу. Мать мальчика бросилась на помощь, однако сильное течение не позволило ей спасти сына — оба утонули. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы и опрашиваются свидетели. Второй трагический случай произошел в селе Селихино Комсомольского района. Здесь в водоеме утонули двое мальчиков 10 и 9 лет. Их тела обнаружили и извлекли из воды местные жители. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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