На свежем воздухе вкуснее: топ ресторанов Челябинска с «летниками»

Челябинцы составили рейтинг ресторанов с летними верандами

29 июня 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

В топ ресторанов с летними верандами в Челябинске вошли заведения грузинской и европейской кухни Фото: Размик Закарян © URA.RU В топ заведений с летними верандами в Челябинске вошли рестораны с грузинской, украинской, японской и европейской кухней. Какие из локаций жители удостоили высокой оценки в отзывах, и что в них предлагают — рассказывает URA.RU. Cha Cha В грузинском ресторане Cha Cha небольшой «летник» расположился перед входной группой заведения. На деревянной веранде — столики для небольших компаний. Согласно отзывам сервиса «2ГИС», жители оценивают его на 4,9 из 5 звезд. Гости отмечают в этом месте оперативное обслуживание, размер и вкус блюд. В Челябинске действует более 200 летних веранд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Хинкали здесь подают в разных вариациях: традиционные, во фритюре, а также под соусом или воздушным муссом. В ассортименте хачапури — оригинальные, с трюфельным маслом, голландским кремом, беконом и чили. В меню также представлены супы и горячее: традиционные блюда южных народов, мясные и рыбные деликатесы, лагман, наваристая похлебка с хинкали и легкие овощные блюда. «Журавлина» Филиал «Журавлины» на улице Свободы также оценили на 4,9 из 5 звезд. Летник на этой точке представлен как открытое пространство-пристройка. В меню — классические и авторские славянские блюда. Гости хвалят вареники и пельмени ручной лепки, борщ в хлебе с чесночными пампушками, картофельные деруны и рульку, а в качестве горячего отмечают котлету по?киевски. Помимо этого, в меню представлены мясные и рыбные ассорти и блины с домашней выпечкой. «Шале» Часть заведений предлагает закрытые «летники» Фото: Размик Закарян © URA.RU Летний ресторан «Шале» при заведении Paulaner Brauhaus имеет оценку на «2ГИС» 4,8 из 5. Постоянная пристройка вмещает до 100 гостей, имеет систему климат-контроля и функционирует в теплое время года. В меню — сочетание классических и авторских блюд: салаты с морепродуктами, мясом и сырами, горячее из форели, цыплят и телятины, русские супы и итальянские пасты. Там же можно заказать римскую пиццу и авторские десерты. D.O.M Гастробар D.O.M гости оценивают на 4,8 из 5 звезд. Летник, как и у Cha Cha, расположили в пристрое к заведению. В оформлении — цветочные композиции, дерево и диванчики, вмещающие до четырех человек. Среди закусок гости рекомендуют креветки панко и тартар из говядины с грибами. Там же можно попробовать авторские роллы, стейк мясника с бататным пюре, говяжьи щечки с орзо и филе-о-фиш с картофелем фри и соусом чипотл. Гости также отмечают итальянскую пасту, римскую пиццу и крафтовые бургеры. Siberia Lounge Гастробар Siberia Lounge на «2ГИС» отмечен оценкой 4,8 из 5 звезд. Там «летник» застеклен и обогревается каминами. В меню представлены блюда русской и европейской кухни. Там можно попробовать сибирские пирожки с чавычой, косулей или груздями, пельмени, брускетты с олениной и бургеры с дичью. Там же подают закуски с морепродуктами, салаты, супы, пиццу и стейки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В топ заведений с летними верандами в Челябинске вошли рестораны с грузинской, украинской, японской и европейской кухней. Какие из локаций жители удостоили высокой оценки в отзывах, и что в них предлагают — рассказывает URA.RU. В грузинском ресторане Cha Cha небольшой «летник» расположился перед входной группой заведения. На деревянной веранде — столики для небольших компаний. Согласно отзывам сервиса «2ГИС», жители оценивают его на 4,9 из 5 звезд. Гости отмечают в этом месте оперативное обслуживание, размер и вкус блюд. Хинкали здесь подают в разных вариациях: традиционные, во фритюре, а также под соусом или воздушным муссом. В ассортименте хачапури — оригинальные, с трюфельным маслом, голландским кремом, беконом и чили. В меню также представлены супы и горячее: традиционные блюда южных народов, мясные и рыбные деликатесы, лагман, наваристая похлебка с хинкали и легкие овощные блюда. Филиал «Журавлины» на улице Свободы также оценили на 4,9 из 5 звезд. Летник на этой точке представлен как открытое пространство-пристройка. В меню — классические и авторские славянские блюда. Гости хвалят вареники и пельмени ручной лепки, борщ в хлебе с чесночными пампушками, картофельные деруны и рульку, а в качестве горячего отмечают котлету по?киевски. Помимо этого, в меню представлены мясные и рыбные ассорти и блины с домашней выпечкой. Летний ресторан «Шале» при заведении Paulaner Brauhaus имеет оценку на «2ГИС» 4,8 из 5. Постоянная пристройка вмещает до 100 гостей, имеет систему климат-контроля и функционирует в теплое время года. В меню — сочетание классических и авторских блюд: салаты с морепродуктами, мясом и сырами, горячее из форели, цыплят и телятины, русские супы и итальянские пасты. Там же можно заказать римскую пиццу и авторские десерты. Гастробар D.O.M гости оценивают на 4,8 из 5 звезд. Летник, как и у Cha Cha, расположили в пристрое к заведению. В оформлении — цветочные композиции, дерево и диванчики, вмещающие до четырех человек. Среди закусок гости рекомендуют креветки панко и тартар из говядины с грибами. Там же можно попробовать авторские роллы, стейк мясника с бататным пюре, говяжьи щечки с орзо и филе-о-фиш с картофелем фри и соусом чипотл. Гости также отмечают итальянскую пасту, римскую пиццу и крафтовые бургеры. Гастробар Siberia Lounge на «2ГИС» отмечен оценкой 4,8 из 5 звезд. Там «летник» застеклен и обогревается каминами. В меню представлены блюда русской и европейской кухни. Там можно попробовать сибирские пирожки с чавычой, косулей или груздями, пельмени, брускетты с олениной и бургеры с дичью. Там же подают закуски с морепродуктами, салаты, супы, пиццу и стейки.