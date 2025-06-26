26 июня 2025

Концерт «25/17», чемпионат по автозвуку, граффити-шоу: как ХМАО отметит День молодежи. Афиша

В честь Дня молодежи в ХМАО устроят чемпионат по автозвуку и граффити-шоу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Художники превратят вагон в арт-локомотив
Художники превратят вагон в арт-локомотив Фото:

Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в городах ХМАО 28 и 29 июня. Для гостей выступят известные музыканты, а художники разрисуют вагон на глазах у собравшихся. Как будут чествовать молодое поколение югорчан — в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

Фестиваль уличного творчества «Комунада», 28 июня — центральная площадь

Организаторы подготовили кинопоказы о скейт-культуре и граффити, танцевальные баттлы, спортивные турниры, творческие встречи с мастерами уличного искусства. А десятки художников устроят на публику зрелищное шоу, превратив 54-метровый вагон в арт-локомотив.

Югорчанам также предлагают побороться за 180 тысяч рублей в соревнованиях по скейтбордингу, уличным танцам, стритболу и киберспорту. К участию в фестивале допускаются жители ХМАО от 14 до 35 лет. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный билет.

Кроме того, на центральной площади в Ханты-Мансийске в честь Дня молодежи запланированы два концерта. В 16:00 выступят «Барбарики», а в 19:00 на сцену выйдет хип-хоп группа «25/17». Вход свободный.

Сургут

День молодежи, 28 июня — «Кедровый дог»

Любителей технического творчества зовут на интерактивную площадку «Технофест», где пройдет чемпионат по неограниченному звуковому давлению. А с 12:00 до 17:00 в парке будет работать выставка спецтехники спасательных служб. Желающие также смогут сфотографироваться с мотоциклами и ретроавтомобилями.

Фестиваль «Рядом», 29 июня — центральная городская площадь

Для горожан подготовили пять площадок, посвященных творчеству, науке, экологии, благотворительности, образованию. Так, например, гостям предлагают послушать лекцию про мемы, проверить эрудицию в квизе, сделать шоппер из баннеров, попробовать себя в роли пантомима. С расписанием мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

С 12:00 до 17:30 на площади будут работать мобильные пункты приемы документов в югорские вузы и колледжи. А завершится фестиваль акцией «Всероссийский медлячок» — сургутяне станцуют под хит Басты.

Нижневартовск

Мероприятия начнутся с 9:00 и продлятся до 22:00
Мероприятия начнутся с 9:00 и продлятся до 22:00
Фото:

День молодежи, 28 июня — набережная реки Оби

На набережной будут работать интерактивные, образовательные, патриотические, спортивные, творческие и развлекательные площадки. Активности начнутся с 9:00 и продлятся до 22:00. Вартовчане смогут сыграть в фиджитал-игры, лазертаг, окунуться в атмосферу арт-пикника.

С 12:00 до 17:30 на площади будут работать мобильные пункты приемы документов в югорские вузы и колледжи. А завершится фестиваль акцией «Всероссийский медлячок» — сургутяне станцуют под хит Басты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в городах ХМАО 28 и 29 июня. Для гостей выступят известные музыканты, а художники разрисуют вагон на глазах у собравшихся. Как будут чествовать молодое поколение югорчан — в афише URA.RU. Ханты-Мансийск Фестиваль уличного творчества «Комунада», 28 июня — центральная площадь Организаторы подготовили кинопоказы о скейт-культуре и граффити, танцевальные баттлы, спортивные турниры, творческие встречи с мастерами уличного искусства. А десятки художников устроят на публику зрелищное шоу, превратив 54-метровый вагон в арт-локомотив. Югорчанам также предлагают побороться за 180 тысяч рублей в соревнованиях по скейтбордингу, уличным танцам, стритболу и киберспорту. К участию в фестивале допускаются жители ХМАО от 14 до 35 лет. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Кроме того, на центральной площади в Ханты-Мансийске в честь Дня молодежи запланированы два концерта. В 16:00 выступят «Барбарики», а в 19:00 на сцену выйдет хип-хоп группа «25/17». Вход свободный. Сургут День молодежи, 28 июня — «Кедровый дог» Любителей технического творчества зовут на интерактивную площадку «Технофест», где пройдет чемпионат по неограниченному звуковому давлению. А с 12:00 до 17:00 в парке будет работать выставка спецтехники спасательных служб. Желающие также смогут сфотографироваться с мотоциклами и ретроавтомобилями. Фестиваль «Рядом», 29 июня — центральная городская площадь Для горожан подготовили пять площадок, посвященных творчеству, науке, экологии, благотворительности, образованию. Так, например, гостям предлагают послушать лекцию про мемы, проверить эрудицию в квизе, сделать шоппер из баннеров, попробовать себя в роли пантомима. С расписанием мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке. С 12:00 до 17:30 на площади будут работать мобильные пункты приемы документов в югорские вузы и колледжи. А завершится фестиваль акцией «Всероссийский медлячок» — сургутяне станцуют под хит Басты. Нижневартовск День молодежи, 28 июня — набережная реки Оби На набережной будут работать интерактивные, образовательные, патриотические, спортивные, творческие и развлекательные площадки. Активности начнутся с 9:00 и продлятся до 22:00. Вартовчане смогут сыграть в фиджитал-игры, лазертаг, окунуться в атмосферу арт-пикника. С 12:00 до 17:30 на площади будут работать мобильные пункты приемы документов в югорские вузы и колледжи. А завершится фестиваль акцией «Всероссийский медлячок» — сургутяне станцуют под хит Басты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...