Мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в городах ХМАО 28 и 29 июня. Для гостей выступят известные музыканты, а художники разрисуют вагон на глазах у собравшихся. Как будут чествовать молодое поколение югорчан — в афише URA.RU.
Ханты-Мансийск
Фестиваль уличного творчества «Комунада», 28 июня — центральная площадь
Организаторы подготовили кинопоказы о скейт-культуре и граффити, танцевальные баттлы, спортивные турниры, творческие встречи с мастерами уличного искусства. А десятки художников устроят на публику зрелищное шоу, превратив 54-метровый вагон в арт-локомотив.
Югорчанам также предлагают побороться за 180 тысяч рублей в соревнованиях по скейтбордингу, уличным танцам, стритболу и киберспорту. К участию в фестивале допускаются жители ХМАО от 14 до 35 лет. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться и получить бесплатный билет.
Кроме того, на центральной площади в Ханты-Мансийске в честь Дня молодежи запланированы два концерта. В 16:00 выступят «Барбарики», а в 19:00 на сцену выйдет хип-хоп группа «25/17». Вход свободный.
Сургут
День молодежи, 28 июня — «Кедровый дог»
Любителей технического творчества зовут на интерактивную площадку «Технофест», где пройдет чемпионат по неограниченному звуковому давлению. А с 12:00 до 17:00 в парке будет работать выставка спецтехники спасательных служб. Желающие также смогут сфотографироваться с мотоциклами и ретроавтомобилями.
Фестиваль «Рядом», 29 июня — центральная городская площадь
Для горожан подготовили пять площадок, посвященных творчеству, науке, экологии, благотворительности, образованию. Так, например, гостям предлагают послушать лекцию про мемы, проверить эрудицию в квизе, сделать шоппер из баннеров, попробовать себя в роли пантомима. С расписанием мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
С 12:00 до 17:30 на площади будут работать мобильные пункты приемы документов в югорские вузы и колледжи. А завершится фестиваль акцией «Всероссийский медлячок» — сургутяне станцуют под хит Басты.
Нижневартовск
День молодежи, 28 июня — набережная реки Оби
На набережной будут работать интерактивные, образовательные, патриотические, спортивные, творческие и развлекательные площадки. Активности начнутся с 9:00 и продлятся до 22:00. Вартовчане смогут сыграть в фиджитал-игры, лазертаг, окунуться в атмосферу арт-пикника.
С 12:00 до 17:30 на площади будут работать мобильные пункты приемы документов в югорские вузы и колледжи. А завершится фестиваль акцией «Всероссийский медлячок» — сургутяне станцуют под хит Басты.
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