Путин пригласил президента ОАЭ в гости

Путин заявил, что президента ОАЭ ждут с визитом в России
Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна ждут с визитом в России. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.
«Президента ОАЭ ждут с визитом в России», — сказал президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая находится сейчас в Кремле.
Ранее журналисты ждали выхода российского лидера к СМИ. В Кремле он провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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