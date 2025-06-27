Путин пригласил президента ОАЭ в гости

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Путин заявил, что президента ОАЭ ждут с визитом в России
Путин заявил, что президента ОАЭ ждут с визитом в России Фото:

Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна ждут с визитом в России. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

«Президента ОАЭ ждут с визитом в России», — сказал президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая находится сейчас в Кремле.

Ранее журналисты ждали выхода российского лидера к СМИ. В Кремле он провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна ждут с визитом в России. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин. «Президента ОАЭ ждут с визитом в России», — сказал президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая находится сейчас в Кремле. Ранее журналисты ждали выхода российского лидера к СМИ. В Кремле он провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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