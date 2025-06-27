Путин рассказал о влиянии западных санкций на ЕЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции не оказывают существенного влияния на деятельность Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не мешают развитию совместных проектов с партнерами. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Узбекистана. Слова передает корреспондент URA.RU.
«Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, смотрели часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Амоновича, я думаю, все это вполне реализуемые вещи, или еще по энергетике, в том числе, возможно, сфера атомной энергетики, инфраструктурные проекты, геологическая промышленность», — отметил президент, отвечая на вопрос журналистов о влиянии запашных санкций. Таким образом он подытожил, что санкции никак не сказываются на деятельности ЕЭС
Как уточнил Путин, несмотря на введенные против России и ее партнеров санкции, ключевые направления сотрудничества в рамках ЕАЭС продолжают развиваться. В частности, стороны уделяют внимание обмену технологиями и совместной реализации крупных промышленных инициатив. Кроме того, обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международная повестка, включая ситуацию на Украине и в соседних странах.
Президент подчеркнул, что интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе остаются устойчивыми. По его словам, участники объединения продолжают координировать свои действия для минимизации последствий внешнего давления и расширения экономического взаимодействия.
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