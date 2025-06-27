Дом.рф: россияне все реже планируют улучшать жилищные условия

Доля людей, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года снижается. Такие данные были получены в ходе совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ.
«В мае доля людей составила 17%, тогда как в период с 2022 по 2024 годы этот показатель находился на уровне 21%, то есть, уменьшилась на 4%. Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации», — сообщено в материалах «Дом.РФ». Результаты опроса приводит РИА Новости Недвижимость.
В материале также указаны дргуие результаты опроса: 18% респондентов считают нынешние условия покупки жилья хорошими, а 39% — условия хорошими для продажи. Также на 7% выросло количество людей, ожидающих снижение ключевой ставки.
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