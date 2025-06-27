Дом.рф: россияне все реже планируют улучшать жилищные условия

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Процент людей, планирующих улучшить жилищные условия снизился на 4%
Процент людей, планирующих улучшить жилищные условия снизился на 4% Фото:

Доля людей, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года снижается. Такие данные были получены в ходе совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ.

«В мае доля людей составила 17%, тогда как в период с 2022 по 2024 годы этот показатель находился на уровне 21%, то есть, уменьшилась на 4%. Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации», — сообщено в материалах «Дом.РФ». Результаты опроса приводит РИА Новости Недвижимость.

В материале также указаны дргуие результаты опроса: 18% респондентов считают нынешние условия покупки жилья хорошими, а 39% — условия хорошими для продажи. Также на 7% выросло количество людей, ожидающих снижение ключевой ставки.

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Доля людей, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года снижается. Такие данные были получены в ходе совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ. «В мае доля людей составила 17%, тогда как в период с 2022 по 2024 годы этот показатель находился на уровне 21%, то есть, уменьшилась на 4%. Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации», — сообщено в материалах «Дом.РФ». Результаты опроса приводит РИА Новости Недвижимость. В материале также указаны дргуие результаты опроса: 18% респондентов считают нынешние условия покупки жилья хорошими, а 39% — условия хорошими для продажи. Также на 7% выросло количество людей, ожидающих снижение ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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