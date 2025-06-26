Оглашение приговора депутату думы ХМАО Андрееву по делу о ВНЖ Италии отложено

Оглашение приговора по уголовному делу депутата думы ХМАО Алексея Андреева из-за вида на жительство Италии снова отложено. На ключевое заседание в апелляционную инстанцию не явились ни сам подсудимый, ни оба его адвоката, сообщает журналист URA.RU из зала суда в Мегионе.
«Помощник парламентария сообщил, что один из двух юристов Андреева, Ошеров, предоставил больничный. Судья Ольга Парфененко заявила, что намерена проверить подлинность больничного. Также у нее возникли вопросы из-за отсутствия второго защитника, Антона Фадеева. Она потребовала уточнить, продолжает ли он представлять интересы своего доверителя», — передает корреспондент агентства.
Если депутат проиграет апелляцию, ему грозит лишение мандата. Сам Андреев настаивает на своей невиновности, говоря, что никогда не обладал правом постоянного проживания в Италии и не имел документа, соответствующего статусу «Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» — единственному типу вида на жительство, дающему иностранцу право постоянного проживания в Италии без гражданства.
Мегионский городской суд в начале июня перенес на три недели рассмотрение процесса по апелляции депутата думы ХМАО Алексея Андреева, который был признан виновным в неуведомлении о наличии временного вида на жительство Италии. Судья Ольга Парфененко вернула дело на судебное следствие, чтобы заново изучить доводы сторон.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!