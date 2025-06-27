Президент России Владимир Путин заявил, что руководство западных стран сознательно обманывало Москву в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а Минские соглашения подписывались лишь для затягивания времени и военного усиления Украины. Об этом глава государства сообщил в ходе беседы с журналистами.
«Они сами идиоты или нас за дурачков принимают? Известно нам всем, что происходило в Донбассе. Восемь лет! Восемь лет кровавой войны против населения. И мы восемь лет пытались договориться, чтобы мирно решить этот вопрос. <...>Нас обманули, публично признались опять, ну и бывшие канцлеры, и бывший президент Франции, публично сказали, что не собирались выполнить Минские соглашения, а все это подписали только для того, чтобы накачать Украину [оружием]», — сказал Путин в ходе беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В своей речи Путин подчеркнул, что Россия была вынуждена пойти на признание независимости ДНР и ЛНР и на применение вооруженных сил, чтобы положить конец затяжному конфликту. Путин добавил, что действия Москвы соответствовали уставу ООН, однако мировое сообщество предпочитает игнорировать этот аспект и акцентирует внимание лишь на событиях последних лет.
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