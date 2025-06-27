От екатеринбуржцев требуют паспорта на концерте «АК-47»

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«АК-47» выступает в рамках фестиваля «Ночь музыки» (архивное фото)
«АК-47» выступает в рамках фестиваля «Ночь музыки» (архивное фото) Фото:
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Ural Music Night

На «Екатеринбург Арену», где на фестивале «Ночь музыки» выступают «АК-47» и SQWOZ BAB, слушателей пускают по паспортам. На площадку пропускают только тех, кому больше 16 лет, передают корреспонденты URA.RU. 

«Вход по паспортам: несовершеннолетние по три человека на одного совершеннолетнего», — говорят корреспонденты. Некоторые люди разворачиваются и уходят. При этом никакой информации о возможном предоставлении документов в соцсетях организаторов нет. 

URA.RU направило запрос в пресс-службу фестиваля. Ответ ожидается

В Екатеринбурге стартовал 11-й масштабный фестиваль «Ночь музыки», который продлится до раннего утра 28 июня. Все подробности URA.RU публикует в онлайн-трансляции.

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На «Екатеринбург Арену», где на фестивале «Ночь музыки» выступают «АК-47» и SQWOZ BAB, слушателей пускают по паспортам. На площадку пропускают только тех, кому больше 16 лет, передают корреспонденты URA.RU.  «Вход по паспортам: несовершеннолетние по три человека на одного совершеннолетнего», — говорят корреспонденты. Некоторые люди разворачиваются и уходят. При этом никакой информации о возможном предоставлении документов в соцсетях организаторов нет.  URA.RU направило запрос в пресс-службу фестиваля. Ответ ожидается В Екатеринбурге стартовал 11-й масштабный фестиваль «Ночь музыки», который продлится до раннего утра 28 июня. Все подробности URA.RU публикует в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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