26 июня 2025

В ХМАО открылся первый логистический центр крупной торговой сети

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте открылся первый в ХМАО распределительный комплекс крупного ритейлера
В Сургуте открылся первый в ХМАО распределительный комплекс крупного ритейлера Фото:

В Сургуте компания X5 Group (владелец бренда «Пятерочка») запустила первый распределительный центр в ХМАО. Он будет обслуживать магазины в Югре и на Ямале. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора региона, директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев, сообщила пресс-служба X5.

«X5 открыла первый распределительный центр в ХМАО, который будет снабжать более 280 „Пятерочек“ в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сергей Афанасьев», — сообщила пресс-служба.

Прежде продукцию в югорские магазины сети возили из Екатеринбурга, преодолевая сотни и тысячи километров. Новый логистический комплекс позволит быстрее доставлять товары.

Распределительный центр в Сургуте занимает площадь 19 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены секции для хранения разных видов продукции — от бакалеи и овощей до заморозки и алкоголя. Пропускная способность комплекса — 780 тонн в сутки. В нем работают около 450 сотрудников и более 45 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что сын депутата Госдумы Вадима Шувалова вместе с партнерами собирается построить в Сургуте логистический центр для торговой сети X5 Group на Югорском тракте. Власти города выделили для этого землю в районе нового моста через Обь.

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В Сургуте компания X5 Group (владелец бренда «Пятерочка») запустила первый распределительный центр в ХМАО. Он будет обслуживать магазины в Югре и на Ямале. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора региона, директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев, сообщила пресс-служба X5. «X5 открыла первый распределительный центр в ХМАО, который будет снабжать более 280 „Пятерочек“ в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сергей Афанасьев», — сообщила пресс-служба. Прежде продукцию в югорские магазины сети возили из Екатеринбурга, преодолевая сотни и тысячи километров. Новый логистический комплекс позволит быстрее доставлять товары. Распределительный центр в Сургуте занимает площадь 19 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены секции для хранения разных видов продукции — от бакалеи и овощей до заморозки и алкоголя. Пропускная способность комплекса — 780 тонн в сутки. В нем работают около 450 сотрудников и более 45 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что сын депутата Госдумы Вадима Шувалова вместе с партнерами собирается построить в Сургуте логистический центр для торговой сети X5 Group на Югорском тракте. Власти города выделили для этого землю в районе нового моста через Обь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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