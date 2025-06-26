В ХМАО открылся первый логистический центр крупной торговой сети

В Сургуте компания X5 Group (владелец бренда «Пятерочка») запустила первый распределительный центр в ХМАО. Он будет обслуживать магазины в Югре и на Ямале. В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора региона, директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев, сообщила пресс-служба X5.
«X5 открыла первый распределительный центр в ХМАО, который будет снабжать более 280 „Пятерочек“ в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сергей Афанасьев», — сообщила пресс-служба.
Прежде продукцию в югорские магазины сети возили из Екатеринбурга, преодолевая сотни и тысячи километров. Новый логистический комплекс позволит быстрее доставлять товары.
Распределительный центр в Сургуте занимает площадь 19 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрены секции для хранения разных видов продукции — от бакалеи и овощей до заморозки и алкоголя. Пропускная способность комплекса — 780 тонн в сутки. В нем работают около 450 сотрудников и более 45 единиц техники.
Ранее URA.RU писало, что сын депутата Госдумы Вадима Шувалова вместе с партнерами собирается построить в Сургуте логистический центр для торговой сети X5 Group на Югорском тракте. Власти города выделили для этого землю в районе нового моста через Обь.
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