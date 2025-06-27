27 июня 2025

Пермские школьники встретили выпускной на набережной: самые яркие кадры бала. Фото

Краевой бал «Будущее здесь-2025» в Перми собрал более 5 тысяч выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
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Камскую набережную заполонили нарядно одетые юноши и девушки
Камскую набережную заполонили нарядно одетые юноши и девушки Фото:

В Перми 27 июня отгремел традиционный выпускной бал. По оценке организаторов праздник под названием «Будущее здесь!» собрал более 5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей со всего региона. В рамках открытия на набережной Камы устроили массовое шествие участников. А завершился вечер концертом местных кавер-групп. Самые яркие моменты выпускного — в фоторепортаже URA.RU.

Основная идея бала — поддержка молодежи в выборе жизненного пути и профессиональной реализации на территории Прикамья. URA.RU рассказывало обо всем происходящем в своей онлайн-трансляции.

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В Перми 27 июня отгремел традиционный выпускной бал. По оценке организаторов праздник под названием «Будущее здесь!» собрал более 5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей со всего региона. В рамках открытия на набережной Камы устроили массовое шествие участников. А завершился вечер концертом местных кавер-групп. Самые яркие моменты выпускного — в фоторепортаже URA.RU. Основная идея бала — поддержка молодежи в выборе жизненного пути и профессиональной реализации на территории Прикамья. URA.RU рассказывало обо всем происходящем в своей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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