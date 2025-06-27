Камскую набережную заполонили нарядно одетые юноши и девушки
В Перми 27 июня отгремел традиционный выпускной бал. По оценке организаторов праздник под названием «Будущее здесь!» собрал более 5 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей со всего региона. В рамках открытия на набережной Камы устроили массовое шествие участников. А завершился вечер концертом местных кавер-групп. Самые яркие моменты выпускного — в фоторепортаже URA.RU.
Основная идея бала — поддержка молодежи в выборе жизненного пути и профессиональной реализации на территории Прикамья. URA.RU рассказывало обо всем происходящем в своей онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!