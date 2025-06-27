27 июня 2025

«Круче «Ленинграда»: в Екатеринбурге отгремел концерт «Смешариков». Фото, видео

В Екатеринбурге выступила группа «СмешBand»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Смешарики» раскачали фанатов, исполнив свои драйвовые хиты
«Смешарики» раскачали фанатов, исполнив свои драйвовые хиты Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

В парке Маяковского в Екатеринбурге выступила группа «СмешBand», которая исполняет музыку и песни из популярного мультфильма «Смешарики». Концерт прошел на главной сцене в рамках «Ночи музыки» и собрал более двух тысяч зрителей, передает корреспондент URA.RU.

«Это круче выступления „Ленинграда“. Безумно драйвово», — поделился один из зрителей. Публика встречала каждую песню бурными аплодисментами, криками и восторгом.

Во время концерта Сергей Мардарь (голос Кар-Карыча и Совуньи) и Вадим Бочанов (голос Бараша) озвучили одну из серий «Смешариков» — «Это сладкое слово „мед“». В конце выступления они спели свой хит «От винта».

Группа «Смешband» была создана в 2015 году, ее инициаторами стали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке Маяковского в Екатеринбурге выступила группа «СмешBand», которая исполняет музыку и песни из популярного мультфильма «Смешарики». Концерт прошел на главной сцене в рамках «Ночи музыки» и собрал более двух тысяч зрителей, передает корреспондент URA.RU. «Это круче выступления „Ленинграда“. Безумно драйвово», — поделился один из зрителей. Публика встречала каждую песню бурными аплодисментами, криками и восторгом. Во время концерта Сергей Мардарь (голос Кар-Карыча и Совуньи) и Вадим Бочанов (голос Бараша) озвучили одну из серий «Смешариков» — «Это сладкое слово „мед“». В конце выступления они спели свой хит «От винта». Группа «Смешband» была создана в 2015 году, ее инициаторами стали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...