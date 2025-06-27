В парке Маяковского в Екатеринбурге выступила группа «СмешBand», которая исполняет музыку и песни из популярного мультфильма «Смешарики». Концерт прошел на главной сцене в рамках «Ночи музыки» и собрал более двух тысяч зрителей, передает корреспондент URA.RU.
«Это круче выступления „Ленинграда“. Безумно драйвово», — поделился один из зрителей. Публика встречала каждую песню бурными аплодисментами, криками и восторгом.
Во время концерта Сергей Мардарь (голос Кар-Карыча и Совуньи) и Вадим Бочанов (голос Бараша) озвучили одну из серий «Смешариков» — «Это сладкое слово „мед“». В конце выступления они спели свой хит «От винта».
Группа «Смешband» была создана в 2015 году, ее инициаторами стали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп.
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