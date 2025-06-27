Выступление Кая Метова было под угрозой срыва в Екатеринбурге. Видео

Концерт Кая Метова на «Ночи музыки» едва не сорвался из-за угрозы атаки БПЛА

28 июня 2025 в 01:18 Размер текста - 17 +

Кай Метов спел свои хиты на «Ночи музыки» Фото: Тимур Хадиуллин © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Известный исполнитель Кай Метов, автор хита Position №2, столкнулся с серьезными трудностями на пути к фестивалю «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Как сообщил артист журналисту URA.RU, его рейс из Самары несколько раз переносили из-за введенных ограничений на полеты. Причиной стала информация об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из-за чего аэропорт Курумоч приостановил прием и выпуск гражданских рейсов. «Мы приехали в Самару. Сегодня я часа 4 просидел в самарском аэропорту. И вот мне сегодня уже покупали билет из Самары в Москву. Но на последней, так сказать, минуте я практически ворвался в сегодняшнее празднество. И слава Богу, я приехал, успел!», — рассказал музыкант корреспонденту агентства после концерта, организованного «Дорожным радио». Несмотря на все препятствия, Метов успел прибыть на фестиваль и выступить на сцене УГМК-Арены. Его появление стало ярким событием вечера, а поклонники с энтузиазмом встретили исполнителя. Сам артист отметил, что рад был попасть на праздник и поблагодарил организаторов за такую возможность. В ночь с 27 на 28 июня в Екатеринбурге проводится фестиваль «Ночь музыки». В этот период город превращается в масштабную концертную арену, объединяющую свыше 3000 музыкантов, представляющих разнообразные жанры и направления. Вся актуальная информация о грандиозном празднике — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный исполнитель Кай Метов, автор хита Position №2, столкнулся с серьезными трудностями на пути к фестивалю «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Как сообщил артист журналисту URA.RU, его рейс из Самары несколько раз переносили из-за введенных ограничений на полеты. Причиной стала информация об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из-за чего аэропорт Курумоч приостановил прием и выпуск гражданских рейсов. «Мы приехали в Самару. Сегодня я часа 4 просидел в самарском аэропорту. И вот мне сегодня уже покупали билет из Самары в Москву. Но на последней, так сказать, минуте я практически ворвался в сегодняшнее празднество. И слава Богу, я приехал, успел!», — рассказал музыкант корреспонденту агентства после концерта, организованного «Дорожным радио». Несмотря на все препятствия, Метов успел прибыть на фестиваль и выступить на сцене УГМК-Арены. Его появление стало ярким событием вечера, а поклонники с энтузиазмом встретили исполнителя. Сам артист отметил, что рад был попасть на праздник и поблагодарил организаторов за такую возможность. В ночь с 27 на 28 июня в Екатеринбурге проводится фестиваль «Ночь музыки». В этот период город превращается в масштабную концертную арену, объединяющую свыше 3000 музыкантов, представляющих разнообразные жанры и направления. Вся актуальная информация о грандиозном празднике — в сюжете URA.RU.