27 июня 2025

Трамп ответил на вопрос о возможном конфликте с КНДР

Трамп: США не будут вовлечены в конфликт с КНДР, если он возникнет
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут втянуты в возможный конфликт с КНДР. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Ну, если возникнет конфликт... Мы с ним [лидером КНДР Ким Чен Ыном] очень хорошо ладим. И мы урегулируем конфликт с Северной Кореей. У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, я с ним ладил по-настоящему хорошо», — заявил Трамп, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на возможное обострение ситуации, Вашингтон не намерен участвовать в военных действиях.

Американский лидер также отметил, что некоторые эксперты предполагают вероятность возникновения конфликта, однако Белый дом рассчитывает на мирное решение. По словам Трампа, если ситуация обострится, США не планируют вовлекаться в противостояние. При этом глава государства отказался комментировать сообщения о возможной отправке личного послания Ким Чен Ыну.

По информации CNN, специалисты высказывают опасения, что действия Вашингтона в военной сфере способны подтолкнуть Пхеньян к ускоренному развитию собственной программы вооружений и интенсификации сотрудничества с Россией. Кроме того, подобные шаги могут укрепить уверенность северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что обладание ядерным арсеналом служит наилучшей гарантией предотвращения попыток смены режима со стороны Соединенных Штатов. 

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут втянуты в возможный конфликт с КНДР. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. «Ну, если возникнет конфликт... Мы с ним [лидером КНДР Ким Чен Ыном] очень хорошо ладим. И мы урегулируем конфликт с Северной Кореей. У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, я с ним ладил по-настоящему хорошо», — заявил Трамп, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на возможное обострение ситуации, Вашингтон не намерен участвовать в военных действиях. Американский лидер также отметил, что некоторые эксперты предполагают вероятность возникновения конфликта, однако Белый дом рассчитывает на мирное решение. По словам Трампа, если ситуация обострится, США не планируют вовлекаться в противостояние. При этом глава государства отказался комментировать сообщения о возможной отправке личного послания Ким Чен Ыну. По информации CNN, специалисты высказывают опасения, что действия Вашингтона в военной сфере способны подтолкнуть Пхеньян к ускоренному развитию собственной программы вооружений и интенсификации сотрудничества с Россией. Кроме того, подобные шаги могут укрепить уверенность северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что обладание ядерным арсеналом служит наилучшей гарантией предотвращения попыток смены режима со стороны Соединенных Штатов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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