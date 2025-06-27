Возле спортивной школы ЯНАО разгуливает медведь

Ямальцев просят помнить, что дикие животные могут быть опасны
В поселке Пангоды (Надымский район ЯНАО) был замечен бурый медведь. Он ходил прямо возле спортивной школы «Арктур», предупредили в ЕДДС муниципалитета.
«Уважаемые жители и гости Надыма и Надымского района! В районе МАУ „Спортивная школа „Арктур““ в поселке городского типа Пангоды было замечено появление дикого животного (бурый медведь)» — написано в группе службы VK.
Ямальцев просят быть внимательными и осторожными. Необходимо помнить, что дикие животные могут быть опасны.
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