27 июня 2025

Возле спортивной школы ЯНАО разгуливает медведь

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцев просят помнить, что дикие животные могут быть опасны
Ямальцев просят помнить, что дикие животные могут быть опасны Фото:

В поселке Пангоды (Надымский район ЯНАО) был замечен бурый медведь. Он ходил прямо возле спортивной школы «Арктур», предупредили в ЕДДС муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости Надыма и Надымского района! В районе МАУ „Спортивная школа „Арктур““ в поселке городского типа Пангоды было замечено появление дикого животного (бурый медведь)» — написано в группе службы VK.

Ямальцев просят быть внимательными и осторожными. Необходимо помнить, что дикие животные могут быть опасны.

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В поселке Пангоды (Надымский район ЯНАО) был замечен бурый медведь. Он ходил прямо возле спортивной школы «Арктур», предупредили в ЕДДС муниципалитета. «Уважаемые жители и гости Надыма и Надымского района! В районе МАУ „Спортивная школа „Арктур““ в поселке городского типа Пангоды было замечено появление дикого животного (бурый медведь)» — написано в группе службы VK. Ямальцев просят быть внимательными и осторожными. Необходимо помнить, что дикие животные могут быть опасны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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