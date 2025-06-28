Ставки не отпустят: россиянам посоветовали копить деньги, а не брать ипотеку

Аксаков: рациональнее копить деньги и вложить их в ипотеку после снижения ставок
© Служба новостей «URA.RU»
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Ставки по ипотеке останутся на высоком уровне
Ставки по ипотеке останутся на высоком уровне Фото:

В настоящее время лучше откладывать средства и рассматривать возможность оформления ипотеки после снижения процентных ставок. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"...Сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", — рассказал Аксаков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в течение определенного периода ипотечные ставки останутся относительно высокими. Кроме того, по словам Аксакова, в ближайшее время у россиян, планирующих покупку недвижимости, появится опция оформления жилищных депозитов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить ставку по программе «Семейная ипотека» и упростить получение кредита. Он выступил с инициативой оформлять кредит без первоначального взноса, если в залог банку передается единственное жилье — в дальнейшем банк сможет продать его и направить средства на погашение долга, передает "360.ru".

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В настоящее время лучше откладывать средства и рассматривать возможность оформления ипотеки после снижения процентных ставок. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "...Сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", — рассказал Аксаков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в течение определенного периода ипотечные ставки останутся относительно высокими. Кроме того, по словам Аксакова, в ближайшее время у россиян, планирующих покупку недвижимости, появится опция оформления жилищных депозитов. Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить ставку по программе «Семейная ипотека» и упростить получение кредита. Он выступил с инициативой оформлять кредит без первоначального взноса, если в залог банку передается единственное жилье — в дальнейшем банк сможет продать его и направить средства на погашение долга, передает "360.ru".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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