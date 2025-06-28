Список «Миротворца» пополнился звездами российского футбола

Футболисты Аршавин, Широков, Семшов попали в базу «Миротворца»
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты российской сборной попадают в базу «Миротворца» с 2017 года
Футболисты российской сборной попадают в базу «Миротворца» с 2017 года Фото:

Футболисты Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года в составе российской сборной, внесены в список украинского сайта «Миротворец». Об этом следует из данных портала.

Согласно информации, размещенной на сайте, футболисты национальной сборной были внесены в базу данных начиная с 2017 года и до сегодняшнего дня. В отношении каждого из спортсменов в базе указываются различные формулировки, объясняющие причину их включения в перечень «Миротворца». Помимо этого, в списке присутствуют также вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Сергей Семак. 

Ранее в базу данных «Миротворца», куда входят лица, якобы угрожающие нацбезопасности Украины, был внесен хоккеист Александр Овечкин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение спортсмена в этот список, отмечал, что данный ресурс давно утратил значимость и обсуждать его не имеет смысла.

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Футболисты Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года в составе российской сборной, внесены в список украинского сайта «Миротворец». Об этом следует из данных портала. Согласно информации, размещенной на сайте, футболисты национальной сборной были внесены в базу данных начиная с 2017 года и до сегодняшнего дня. В отношении каждого из спортсменов в базе указываются различные формулировки, объясняющие причину их включения в перечень «Миротворца». Помимо этого, в списке присутствуют также вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Сергей Семак.  Ранее в базу данных «Миротворца», куда входят лица, якобы угрожающие нацбезопасности Украины, был внесен хоккеист Александр Овечкин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение спортсмена в этот список, отмечал, что данный ресурс давно утратил значимость и обсуждать его не имеет смысла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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