Список «Миротворца» пополнился звездами российского футбола

Футболисты Андрей Аршавин, Роман Широков, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Роман Адамов, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года в составе российской сборной, внесены в список украинского сайта «Миротворец». Об этом следует из данных портала.
Согласно информации, размещенной на сайте, футболисты национальной сборной были внесены в базу данных начиная с 2017 года и до сегодняшнего дня. В отношении каждого из спортсменов в базе указываются различные формулировки, объясняющие причину их включения в перечень «Миротворца». Помимо этого, в списке присутствуют также вратарь Игорь Акинфеев и полузащитник Сергей Семак.
Ранее в базу данных «Миротворца», куда входят лица, якобы угрожающие нацбезопасности Украины, был внесен хоккеист Александр Овечкин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение спортсмена в этот список, отмечал, что данный ресурс давно утратил значимость и обсуждать его не имеет смысла.
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