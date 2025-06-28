Россиянам намекнули, что платить за коммуналку можно меньше

Легально уменьшить суммы коммунальных платежей поможет установка индивидуальных приборов учета воды и газа. В этом случае оплата будет взиматься исходя из фактического потребления ресурсов, а не по установленным нормативам. Об этом сообщил сенатор РФ Олег Голов.
«Первое — поставить счетчики на воду и газ. Так вы будете платить только за то, что реально используете, а не по нормативу, который устанавливается по „верхней планке“ потребления», — рассказал Голов в беседе с aif.ru.
Сенатор отметил, что установка многотарифного счетчика поможет снизить затраты на электроэнергию за счет использования ночных тарифов. Также он порекомендовал заменить обычные лампы на светодиодные, установить аэраторы на краны и следить за отсутствием протечек для экономии ресурсов.
По словам сенатора, применение умных термостатов и датчиков движения способно уменьшить расходы на отопление и электричество на 20–30%. Кроме того, Голов призвал внимательно проверять квитанции на наличие лишних услуг и своевременно оплачивать счета, чтобы избежать штрафов.
В России не утихают дискуссии относительно вероятного увеличения стоимости водоснабжения для граждан, не оборудовавших свои дома счетчиками. В социальных сетях появились сообщения о возможном десятикратном скачке тарифов. Однако, как отмечает эксперт Российского экономического университета имени Плеханова, Дмитрий Осянин, в настоящее время рассматриваемые меры в первую очередь касаются предприятий и промышленных потребителей, передает «Национальная служба новостей».
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