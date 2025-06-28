Массированная атака отбита: за ночь над Россией перехватили более 30 украинских дронов

МО: 31 дрон ВСУ сбили над российскими регионами в ночь на 28 июня
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ВСУ направили на Россию более 30 БПЛА за ночь
ВСУ направили на Россию более 30 БПЛА за ночь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 июня дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 31 украинский дрон. Данные передает Минобороны России.

«С 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Сообщается, что девять дронов сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Брянской области. По пять беспилотников российские силы ПВО уничтожили над территорией Смоленской области и акваторией Черного моря.

Кроме того, над акваторией Азовского моря сбит дрон ВСУ. По одному дрону перехвачено и ликвидировано в Орловской, Белгородской и Калужской областях, а также над территорией Краснодарского края. 

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В ночь на 28 июня дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 31 украинский дрон. Данные передает Минобороны России. «С 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Сообщается, что девять дронов сбиты над территорией Республики Крым, шесть — над территорией Брянской области. По пять беспилотников российские силы ПВО уничтожили над территорией Смоленской области и акваторией Черного моря. Кроме того, над акваторией Азовского моря сбит дрон ВСУ. По одному дрону перехвачено и ликвидировано в Орловской, Белгородской и Калужской областях, а также над территорией Краснодарского края. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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