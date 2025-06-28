От дня черешни до праздника кораблестроителя: что отмечают в России и мире 29 июня

На воскресенье 29 июня выпадает множество самых разных праздников. Пока по всему миру едят черешню, в России вспоминают партизан времен Великой Отечественной войны, а в православных храмах чтят память Святителя Тихона. О том, какие праздники выпадают на 29 июня — в материале URA.RU.
Праздники в России 29 июня 2025
День партизан и подпольщиков
Ежегодно 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков. Этот памятный день был установлен в 2009 году и посвящен людям, которые в годы Великой Отечественной войны героически боролись с фашистскими захватчиками на оккупированных территориях. Праздник напоминает о мужестве и самоотверженности партизан и подпольщиков, которые внесли огромный вклад в победу над врагом.
День кораблестроителя в России
Также 29 июня в России отмечается профессиональный праздник работников кораблестроительной отрасли. Праздник был учрежден в 2017 году. В этот день принято поздравлять инженеров, конструкторов, рабочих судостроительных заводов и всех специалистов отрасли, которые занимаются проектированием, строительством и ремонтом судов и кораблей.
Праздники в мире 29 июня 2025
Международный день тропиков
Во всем мире 29 июня отмечают Международный день тропиков. Этот праздник был учрежден ООН в 2016 году для привлечения внимания к уникальным природным богатствам тропических регионов Земли, а также к проблемам, с которыми сталкиваются эти территории — изменение климата, исчезновение биоразнообразия, бедность населения.
День учреждения Нобелевской премии
Также 29 июня вспоминают важную историческую дату — День учреждения Нобелевской премии. Именно в этот день в 1900 году был создан Нобелевский фонд, который управляет средствами Альфреда Нобеля и вручает престижные международные премии за выдающиеся достижения в науке, литературе и деятельности по укреплению мира.
Международный день грязи
Необычный праздник, Международный день грязи, также приходится на 29 июня. Праздник был придуман для того, чтобы напомнить людям о важности контакта с природой и о пользе грязевых процедур для здоровья и настроения. В этот день проводят веселые мероприятия с играми и соревнованиями в грязи, которые особенно нравятся детям.
Праздник объятий
Еще один позитивный праздник, Праздник объятий, отмечается 29 июня во многих странах мира. В этот день принято дарить тепло своих объятий близким людям и даже незнакомцам, выражая таким образом дружелюбие, поддержку и добрые чувства.
День черешни
Также 29 июня отмечают вкусный летний праздник — День черешни. Этот праздник особенно популярен в странах Европы, где устраивают фестивали, ярмарки и дегустации различных сортов черешни. В этот день принято готовить блюда с черешней, делиться рецептами и наслаждаться вкусом этой сладкой летней ягоды.
Православные праздники 29 июня 2025
День памяти Святителя Тихона, епископа Амафунтского
Православные верующие 29 июня отмечают день памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. Святитель Тихон жил в IV–V веках на острове Кипр и был известен своей глубокой верой, милосердием и духовной мудростью. Он с юных лет посвятил себя служению Богу, вел строгую подвижническую жизнь и был избран епископом города Амафунта.
Святитель Тихон много трудился, проповедуя христианство среди язычников, помогал бедным и больным, был известен своей добротой и состраданием. Господь наделил его даром чудотворений — по молитвам святителя многие больные исцелялись от тяжелых недугов. Святой мирно отошел ко Господу в глубокой старости, оставив после себя память о святой жизни и многочисленных чудесах.
День памяти Преподобного Тихона Медынского, Калужского
Также 29 июня Православная Церковь вспоминает преподобного Тихона Медынского, Калужского, жившего в XV веке. Преподобный Тихон был великим русским подвижником и основателем Успенского монастыря близ города Медынь, ныне Калужская область. В молодости он удалился от мирской суеты и поселился в глухом лесу, где вел строгую монашескую жизнь в молитве и посте.
Со временем к нему стали приходить ученики, стремившиеся к духовной жизни под его руководством. Так возник монастырь, игуменом которого стал преподобный Тихон. Святой прославился своей мудростью, строгостью к себе и милосердием к окружающим. После смерти преподобного Тихона его стали почитать как чудотворца: люди получали исцеления по молитвам у его мощей.
День памяти Преподобного Тихона Луховского, Костромского, чудотворца
29 июня чтут память преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца. Святой жил на рубеже XV–XVI веков и был основателем Николо-Тихонова монастыря близ города Луха, ныне Ивановская область. С юных лет он стремился к монашеской жизни, удалившись в пустынное место для молитвы и духовного подвига. Постепенно вокруг него собралась община монахов, возник монастырь, ставший духовным центром региона.
Преподобный Тихон отличался особым смирением, простотой жизни и любовью ко всем людям. Господь даровал ему дар прозорливости и чудотворения: по молитвам святого исцелялись больные, происходили чудесные избавления от бед и несчастий. После своей смерти преподобный Тихон Луховский был прославлен церковью как великий чудотворец и духовный покровитель края.
Народный праздник 29 июня 2025
Тихон Тихий: приметы и традиции
В честь памяти православных святых в народе отмечался День Тихона. Этот праздник на Руси считали временем затишья: люди верили, что с этой поры умолкают певчие птицы — только соловей продолжает петь до Петрова дня, который отмечается 12 июля. Даже звери будто затихают, прячась в своих норах. В народе даже говорили, что: «На Тихона солнце идет тихо».
В деревнях на Тихона устраивали толоки — совместные работы с угощением в конце. Хозяева зазывали работников, чтобы удобрить поля навозом, а после труда угощали их обедом и вином. Праздник затягивался до вечера, переходя в веселье с песнями и плясками. Изначально толоки задумывались как помощь бедным семьям — чтобы те могли и потрудиться, и отдохнуть с радостью.
В некоторых местах совершали необычный обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Считалось, если молодые девушки ночью пробегут мимо всех грядок без одежды, это обеспечит богатый урожай.
Также на праздник крестьяне молились святому Тихону, чтобы он помог справиться с зубной болью. При этом произносили: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!».
Знаменитости, родившиеся 29 июня:
- Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) — французский писатель и летчик, автор знаменитой философской сказки «Маленький принц».
- Джакомо Леопарди (1798–1837) — итальянский поэт и философ эпохи романтизма.
- Сосо Павлиашвили (род. 1964) – российский и грузинский эстрадный певец, актер, композитор
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