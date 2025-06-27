27 июня 2025

В Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию азербайджанцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанных подозревают в убийстве 24-летней давности
Задержанных подозревают в убийстве 24-летней давности Фото:

В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана (некоторых после следственных действий отпустили). Среди них искали убийцу. URA.RU рассказывает подробности спецоперации.

Уголовное дело по убийству торговца было возбуждено в 2001 году. Однако раскрыть его по горячим следам не удалось. Сейчас дело подняли из архива и дали ему ход. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СУ СК.

Известно, что двое из подозреваемых скончались. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть и к главному азербайджанцу в Екатеринбурге, главой организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински. «Его допрашивали в рамках этого дела», — сказал собеседник агентства.

Сам Шихлински назвал эту информацию «враньем и ложью». И добавил, что ее распространяют недоброжелатели. Он находится на свободе.

В пресс-службах СК и ГУ МВД по Свердловской области так прокомментировали спецоперацию: «Сотрудниками СК во взаимодействии с сотрудниками регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии проведен комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе мероприятий осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Проводятся необходимые следственные действия, они проверяются на причастность к расследуемым и иным преступлениям. Более подробная информация в интересах расследования на данном этапе разглашению не подлежит».

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В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана (некоторых после следственных действий отпустили). Среди них искали убийцу. URA.RU рассказывает подробности спецоперации. Уголовное дело по убийству торговца было возбуждено в 2001 году. Однако раскрыть его по горячим следам не удалось. Сейчас дело подняли из архива и дали ему ход. Расследованием занимаются сотрудники четвертого отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СУ СК. Известно, что двое из подозреваемых скончались. По словам источника URA.RU, претензии у силовиков могли возникнуть и к главному азербайджанцу в Екатеринбурге, главой организации «Азербайджан-Урал» Шахину Шихлински. «Его допрашивали в рамках этого дела», — сказал собеседник агентства. Сам Шихлински назвал эту информацию «враньем и ложью». И добавил, что ее распространяют недоброжелатели. Он находится на свободе. В пресс-службах СК и ГУ МВД по Свердловской области так прокомментировали спецоперацию: «Сотрудниками СК во взаимодействии с сотрудниками регионального ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии проведен комплекс мероприятий в рамках расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. В ходе мероприятий осуществлены задержания ряда лиц по подозрению в совершении нескольких преступлений, произошедших в прошлые годы на территории Екатеринбурга, также проведены обыски по местам проживания указанных лиц. Проводятся необходимые следственные действия, они проверяются на причастность к расследуемым и иным преступлениям. Более подробная информация в интересах расследования на данном этапе разглашению не подлежит».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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